С портната тв водеща Дилета Леота съвсем наскоро сподели, че мечтае да стане шеф на футболен клуб. Това бързо-бързо стана факт, след като тя бе избрана за президент на отбора D-Power, който ще играе в основаната от Жерар Пике „Кралска лига“.

В нея тимовете са от по 7 души, а правилата са по-различни от тези на футбола, като целта е мачовете да са по-атрактивни. Освен в Испания шампионат вече има в Латинска Америка, Италия и др. 34-годишната Леота ще е първата жена президент и по този повод от лигата написаха: „Пригответе се, крале, защото кралицата пристигна.“

„Бих искала да водя предаване в чужбина, да водя дъщеря си Ария на стадиона и да я чуя да казва: „Мамо, гордея се с теб“, призна пред „Гадзета дело спорт“ Дилета, която е омъжена за вратаря Лорис Кариус. Относно евентуална втора бременност сицилианката призна: „Идвам от супер голямо семейство и знам ползите от това да имаш братя и сестри. Така че защо не?“.