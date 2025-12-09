М акар и в ролята си на резерва Беноа Костил бе част от отбора на Франция, спечелил турнира Лига на нациите през 2021 г.

След близо 20-годишна професионална кариера вратарят свали ръкавиците. За разлика от други колеги той потърси друго поприще, което няма общо с футбол. В интервю за „Екип“ стражът разкри, че се е посветил на бизнеса със стриди и е доволен от живота. Заедно с приятеля си Филип льо Пелв бившият национал събира усърдно деликатесните миди в изоставена ферма.

„Аз не си измислям живот. Живея моя, както си искам. Обичам тази връзка с морето, усилията, продажбите, работата зад щанда и дори миенето на чинии, когато е пренаселено. Просто трябва да се науча да отварям стриди по-бързо!“, разказва бившият играч на Бордо и Рен.

Той допълва, че бизнесът му се разраства и отзивите са положителни.

„Имахме дори клиенти от Тексас. Както се казва във футбола, ние сме във възход!“, казва Костил.