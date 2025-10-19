Б ританската атлетка Кийли Ходжкинсън се наслаждава на заслужена почивка след края на сезона.

Олимпийската шампионка на 800 м публикува снимки, на които разпуска по бански на тропически плаж. Блондинката също така се отдаде на шнорхелинг, като сподели кадри как плува с риби и костенурки.

„Рибите са приятели“, озаглави публикацията си в социалните мрежи Кийли.

Снимките бързо събраха над 30 000 харесвания и коментари, а по-напористите фенове на Ходжкинсън й предложиха да я придружат при следващото й пътешествие.

Британката завърши сезона си на 800 метра с победа на състезание в Ню Йорк, като бе наградена от тенис легендата Серена Уилямс.