Т атко на Мария стана двукратният европейски шампион по вдигане на тежести Божидар Андреев.

„Добре дошла, малка принцесо! Нашият свят стана по-светъл, сърцата ни - по-пълни, любовта безкрайна. Честито ни момиче!”, написа щангистът, който спечели бронзов медал в категория до 73 кг на олимпийските игри в Париж миналото лято. След тях той сложи края на кариерата си, а като причина обяви разправиите във федерацията. Това не е единствената трудност, през която минава в кариерата си. Налагало му се е да работи като касиер и охрана, за да се издържа.

След успеха си миналото лято 28-годишният Божидар предприе една от най-важните стъпки в живота си - взе за съпруга любимата си Любка. На сватбата в Сливен присъстваха над 600 гости.