Н ай-сексапилната италианска спортна журналистка Дилета Леота (34) разкри, че след правото е учила и футбол.

Съпругата на вратаря Лорис Кариус има диплома за юрист от университета в Рим, където завършва обучението си през 2015 г. Дилета бе попитана дали разчита само на красотата си по време на работата си като репортер.

„Външният вид е важен, но подготовката и способността да отразявам събития са още по-важни. Любовта към работата ми и професионализмът винаги са били важни за мен. В допълнение към книгите по гражданско и наказателно право, които използвах в университета, сега имам книги за футбол у дома.

Учила съм и вярвам, че съм впечатлила както с визията си, така и по отношение на съдържанието. Да заведеш Ария (дъщеря й – б.а.) на стадиона и да я чуеш да казва: „Мамо, гордея се с теб“, е нещо уникално“, заяви Леота пред „Гадзета дело Спорт“.

Тя добави, че мечтата й е да стане президент на футболен клуб.