43-годишният Алън (вляво) е изправен пред две обвинения за притежание на наркотици

Б ившият играч от НБА Тони Алън беше арестуван заедно с друг мъж за притежание на наркотици. По информация на АП кола, в която пътували двамата, е спряна на магистрала 555 северозападно от Мемфис. При проверката зам.-шерифът усетил силна миризма на марихуана, която се носила от превозното средство.

Последвало претърсване и у Алън е открит пакет с трева. На седалката му пък имало кутия от цигари с бяло прахообразно вещество, по-късно идентифицирано като кокаин. Имало и принадлежности за употреба на наркотици. За тях другият мъж и шофьор на автомобила Уилям Хатън признал, че са негови.

Алън игра за Мемфис от 2011 до 2017 г. Той беше избран в Драфта от Бостън Селтикс през 2004-та, а завърши кариерата си с Ню Орлиънс Пеликанс.

През август 2023-та той се призна за виновен по федерално дело, свързано със схема за здравно осигуряване и измама в НБА. Той е осъден на общественополезен труд и 3 години пробация.