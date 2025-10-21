Анна и Енрике са заедно вече 24 години, а сега май чакат четвърто дете.

М айката на Енрике Иглесиас и свекърва на бившата тенисистка Анна Курникова – Исабел Прейслер, разказа шеметния си живот в книга.

„Скъпи приятели, много съм развълнувана да ви споделя най-личния си проект. На 22 октомври в книжарниците пристига автобиографията ми „Моята истински история“. На тези страници пътувам през различните глави от живота си, от детството ми във Филипините, почти днес, и споделям за първи път някои от най-интимните си спомени“, написа в Инстаграм 74-годишната модна икона и тв водеща, чийто последен любим бе прочутият писател Марио Варгас Льоса, починал на 13 април.

От трите си брака тя има 5 деца, сред които певците Енрике и Хулио-младши.

Най-малката й дъщеря Ана Бойер е омъжена за екстенисиста Фернандо Вердаско, на когото роди трима синове. Според слуховете 44-годишната Курникова е бременна с четвърто от Иглесиас (50).

Достигалата до №8 в света вече го дари с близнаци Николас и Луси (7), както и с Маша, на 5 г. Също като дядо си Хулио Иглесиас, който е бил вратар в Реал (Мадрид), малкият Николас е луд по футбола.