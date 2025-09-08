Л уис Енрике може и да не бъде на пейката за следващия мач на ПСЖ.

От клуба съобщиха, че Лучо е със счупена ключица, след като паднал от велосипед. Треньорът на действащия европейски клубен шампион е откаран по спешност в болница, за да бъде опериран.

„Пари Сен Жермен желае да изрази пълната си подкрепа за Луис Енрике и му пожелава бързо възстановяване. Клубът ще предостави допълнителна информация скоро“, написаха парижани.

Към случилото се не остана безразличен и треньорът на Испания Луис де ла Фуенте.

„Искам да го прегърна и да пожелая бързо възстановяване на Луис Енрике, има цялата ми подкрепа“, заяви Де ла Фуенте часове преди световната квалификация на Ла Фурия срещу Турция.

Тепърва ще стане ясно дали Енрике ще може да води двубоя на ПСЖ срещу Ланс, който е през предстоящия уикенд.

Иначе испанецът е голям почитател на планинското и шосейното колоездене. Това е едно от хобитата му в свободното време, след като сложи край на отличната си кариера като играч, спечелил трофеи с Реал (М) и Барселона. Когато преди бе селекционер на Испания, той дори обяви състава на тима, докато караше колело.