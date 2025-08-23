Н осителят на един трофей от Шампионската лига с Челси Давид Луис се забърка в голям скандал.

Оказва се, че защитникът е въртял любов зад гърба на любимата си Бруна Лурейро, с която се хвана през 2016-а. Семейството има две дъщери. За аферата му с Карол Кавалканте съобщи порталът LeoDias, който в Бразилия има славата на запознат с клюките и тайните на известните.

Лично Карол разказа пред изданието какво точно се е случило. Според нея всичко започнало през юли, когато бившият бразилски национал я последвал в социалните мрежи, а след това я затрупал със съобщения. След известно колебание тя му отговорила. „В началото само си пишехме, обсъждахме всякакви теми“, разкри брюнетката. В един момент нещата между тях се задълбочили и тя пътувала на разноските на Давид до Форталеза, където по това време той все още беше част от местния едноименен клуб.

26-годишната госпожица усетила, че играчът може би си търси само забавление, след като й отправил предложение. „Поиска да правим тройка с моя приятелка. Да, бяхме обсъждали секс с трима, но никога не съм си представяла, че самата аз ще бъде замесена“, казва още Карол. Посочено е и името на въпросната дружка, до която защитникът се домогнал. И двете дами обаче отказали офертата.

След срещата очи в очи двамата продължили да си пишат. „Той се промени. Видях агресия в съобщенията му, затова и споделих всичко с приятелка, а и запазих написаното“, казва още Карол.

Казаното от нея беше опровергано от агентите на Давид Луис, който в началото на август се завърна в Европа, за да играе в кипърския Пафос. Бранителят има богат опит на Стария континент, натрупан от годините в Бенфика, Челси, Арсенал и ПСЖ. „Той получи някои снимки на въпросната персона. В един момент е отговорил на съобщенията, но само това. Среща на живо на никога не е имало”, се казва в съобщението и се допълва, че е изискана информация от хотела, в който според бразилката се настанил футболистът, за да се срещне с нея.

Давид Луис тройка Челси Форталеза любовница