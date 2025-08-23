Н осителят на един трофей от Шампионската лига с Челси Давид Луис се забърка в голям скандал.

Оказва се, че защитникът е въртял любов зад гърба на любимата си Бруна Лурейро, с която се хвана през 2016-а. Семейството има две дъщери. За аферата му с Карол Кавалканте съобщи порталът LeoDias, който в Бразилия има славата на запознат с клюките и тайните на известните.

Лично Карол разказа пред изданието какво точно се е случило. Според нея всичко започнало през юли, когато бившият бразилски национал я последвал в социалните мрежи, а след това я затрупал със съобщения. След известно колебание тя му отговорила. „В началото само си пишехме, обсъждахме всякакви теми“, разкри брюнетката. В един момент нещата между тях се задълбочили и тя пътувала на разноските на Давид до Форталеза, където по това време той все още беше част от местния едноименен клуб.

David Luiz, ex-Seleção Brasileira, tem caso de traição revelado por amante:



“Tudo começou quando ele me seguiu no Instagram em julho deste ano. Eu não esperava nada, mas ele fez isso justamente para eu notar ele”, disse Karol ao Léo Dias. pic.twitter.com/dHctMu9Ujo — QG do POP (@QGdoPOP) August 22, 2025

26-годишната госпожица усетила, че играчът може би си търси само забавление, след като й отправил предложение. „Поиска да правим тройка с моя приятелка. Да, бяхме обсъждали секс с трима, но никога не съм си представяла, че самата аз ще бъде замесена“, казва още Карол. Посочено е и името на въпросната дружка, до която защитникът се домогнал. И двете дами обаче отказали офертата.

След срещата очи в очи двамата продължили да си пишат. „Той се промени. Видях агресия в съобщенията му, затова и споделих всичко с приятелка, а и запазих написаното“, казва още Карол.

Казаното от нея беше опровергано от агентите на Давид Луис, който в началото на август се завърна в Европа, за да играе в кипърския Пафос. Бранителят има богат опит на Стария континент, натрупан от годините в Бенфика, Челси, Арсенал и ПСЖ. „Той получи някои снимки на въпросната персона. В един момент е отговорил на съобщенията, но само това. Среща на живо на никога не е имало”, се казва в съобщението и се допълва, че е изискана информация от хотела, в който според бразилката се настанил футболистът, за да се срещне с нея.