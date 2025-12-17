З латното момиче Симона Дянкова си подари екскурзия до екзотична дестинация за празниците.

Капитанът на олимпийските шампионки от ансамбъла в Токио 2020 и съпругът й Никола Яначков се наслаждават на красотите на Австралия.

Една от първите забележителности, които двамата посетиха на Зеления континент, бе резерватът за диви животни Къръмбин край Бризбейн. В мястото, което се простира на 27 хектара, посетителите спокойно може да се докоснат до местните обитатели. Симона се снима, гушкайки коала, а след това нахрани кенгурута, ему и папагал.

„Какво преживяване! Благодарна съм за тези моменти“, написа Дянкова под кадрите, които публикува в Инстаграм.

Следващото място, което влюбените смятат да разгледат, е Сидни.