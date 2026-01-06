П икантна клюка около личния живот на Франческо Тоти обиколи Италия в последните дни от декември.

Списание Diva e Dona съобщи, че легендарният капитан на Рома се пробвал с танцьорката Франческа Тока. Той настоятелно пращал съобщения в социалните мрежи, на които 36-годишната красавица изобщо не обърнала внимание.

Нито Франческо, нито Франческа коментираха новината. Поне не директно това не направи и настоящата приятелка на бившия нападател Ноеми Боки. На клюките за флирт тя отговори с пост в Инстаграм. В него даде да се разбере, че с Тоти са в отлични отношения и си прекарват много добре заедно в Дубай, където посрещнаха 2026 година. На една от снимките към историята си тя, случайно или не, показа луксозната си дамска си чанта на стойност 8000 евро.

Ноеми, която развали брака на бившия футболист със съпругата му Илари Блази, не обърна внимание и на слуховете за романс със спортната водеща Мариялуиза Джакобели, които се появиха през есента на 2024 г.

Франческа Тока освен професионален танцьор е и една от най-разпознаваемите телевизионни водещи. От 2015-а досега тя е лицето на шоу Amici, в което талантливи млади хора между 16 и 30 години се борят да станат професионални певци, текстописци и танцьори.

Самата тя живее с ритмите, откакто се помни, а когато е на 16, започва да танцува с Раймондо Тодаро. Двамата изграждат перфектната двойка и постигат много успехи на сцената и извън нея. Създават танцувално училище в родната й Катания. В същото време цъфти и любовта им – през 2014-а те сключват брак, а година по-рано се ражда щерка им Джазмин. През януари миналата година семейството се раздели и оттогава не се знае дамата със състояние от 1 милион долара да има нов мъж в живота си.