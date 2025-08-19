З вучен шамар зад врата заби звездата от НБА Янис Адетокунбо на своя съотборник в националния отбор на Гърция Янулис Ларенцакис.
Това се случи в края на приятелския мач срещу Черна гора, спечелен с 69:61. Срещата беше част от подготовката за европейското първенство от 27 август до 14 септември в Гърция. Съседите са в група с Кипър, Италия, Грузия, Испания и Босна и Херцеговина.
Giannis Antetokounmpo is seen slapping Giannoulis Larentzakis, a player for the Greek national team and Olympiacos. The slap, which appears unprovoked and aggressive, happened as the team prepares for EuroBasket 2025.— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) August 16, 2025
(🎥: via giannispan_ @tiktok)
pic.twitter.com/qnbLKEnDak
Адетокунбо не взе участие в срещата, тъй като има забрана от клубния си отбор Милуоки да тренира с националния отбор до 20 август. Двамата замесени са добри приятели, затова и фенове, и медии предполагат, че става въпрос за шега. На пръв поглед обаче ударът изглежда болезнен.
С потърпевшия Ларенцакис се пошегува и съотборникът му от Олимпиакос Еван Фурния. Французинът сподели видеото с шамара и написа: „Ако следващия сезон не ме слушаш, ще ти се случи това“.