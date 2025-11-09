Е лиуд Кипчоге обяви плановете си за най-екстремния проект в кариерата си.

Кенийският атлет възнамерява да пробяга маратони на всеки един от седемте континента на планетата. Кулминацията на предизвикателството ще бъде на Антарктида. Ще бъде наистина подвиг от страна на Кипчоге да издържи във враждебна среда, където температурите могат да паднат под -20 градуса, със свирепи ветрове и напълно замръзнал терен.

„Ще бягам на Антарктида. Искам да направя нещо наистина екстремно“, заяви двукратният олимпийски шампион.

Начинанието му има за цел да съчетае спорт, образование и екологична устойчивост. Всеки от седемте маратона ще бъде свързан с местна кауза, от залесяване до програми за достъп до образование.

На 12 октомври 2019 г. във Виена Кипчоге стана първият човек, пробягал маратон под 2 часа.