Diema Sport
16:00 Берое - Локомотив (Сф), efbet Лига
18:15 Ботев (Вр) - ЦСКА 1948, efbet Лига
20:45 Обзор на кръга в efbet Лига
21:45 Дневник НБА
Diema Sport 2
18:00 Ал Духаил - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия
22:00 Съндърланд – Евертън, Висша лига
Diema Sport 3
18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата
19:30 Обзор на кръга в Лига 1
21:30 Тамуърт - Лейтън Ориент, ФА Къп
Nova Sport
15:45 Насаф - Ал Вахда, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Трактор - Ал Шорта, Елитна Шампионска лига на Азия
20:15 Ал Гарафа - Ал Хилал, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 1
15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция
20:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция
02:30 НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Питсбърг Пенгуинс
MAX Sport 2
14:00 Тенис, ATP 250: Атина
18:00 Зона волей
19:15 Национална баскетболна лига: Миньор - Балкан
21:30 Валядолид – Гранада, Ла Лига 2
MAX Sport 3
19:30 Сасуоло – Дженоа, Серия А
21:45 Лацио – Каляри, Серия А
MAX Sport 4
22:00 Овиедо – Осасуна, Ла Лига
RING
21:00 Обзор на кръга в Примейра лига
EUROSPORT
08:30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг