Diema Sport

16:00 Берое - Локомотив (Сф), efbet Лига

18:15 Ботев (Вр) - ЦСКА 1948, efbet Лига

20:45 Обзор на кръга в efbet Лига

21:45 Дневник НБА

Diema Sport 2

18:00 Ал Духаил - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия

22:00 Съндърланд – Евертън, Висша лига

Diema Sport 3

18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата

19:30 Обзор на кръга в Лига 1

21:30 Тамуърт - Лейтън Ориент, ФА Къп

Nova Sport

15:45 Насаф - Ал Вахда, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Трактор - Ал Шорта, Елитна Шампионска лига на Азия

20:15 Ал Гарафа - Ал Хилал, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 1

15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция

20:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция

02:30 НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Питсбърг Пенгуинс

MAX Sport 2

14:00 Тенис, ATP 250: Атина

18:00 Зона волей

19:15 Национална баскетболна лига: Миньор - Балкан

21:30 Валядолид – Гранада, Ла Лига 2

MAX Sport 3

19:30 Сасуоло – Дженоа, Серия А

21:45 Лацио – Каляри, Серия А

MAX Sport 4

22:00 Овиедо – Осасуна, Ла Лига

RING

21:00 Обзор на кръга в Примейра лига

EUROSPORT

08:30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг

тв спорт програма