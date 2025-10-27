Diema Sport

17:30 ЦСКА 1948 – Лудогорец, efbet Лига

20:00 Обзор на кръга в efbet Лига

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

18:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

21:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

22:00 Порт Вейл – Стокпорт, Лига 1 на Англия

01:00 НБА: Детройт Пистънс - Кливланд Кавалиърс

Diema Sport 3

16:00 Обзор на кръга в Лига 1

18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата

19:30 Формула 1: Обзор

03:30 НБА: Минесота Тимбъруулвс - Денвър Нъгетс

MAX Sport 1

12:00 Тенис, ATP 1000: Париж

20:00 Тенис, ATP 1000: Париж

MAX Sport 2

12:00 Тенис, ATP 1000: Париж

18:00 Зона волей

19:15 Национална баскетболна лига: Берое - Локомотив Пловдив

01:00 НХЛ: Питсбърг Пенгуинс - Сейнт Луис Блус

MAX Sport 4

22:00 Бетис - Атлетико Мадрид, Ла Лига

RING

20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига

22:15 Морейренсе - Порто, Примейра лига

тв спорт програма