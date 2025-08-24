Diema Sport

17:45 Добруджа - Ботев (Вр), efbet Лига

20:15 ЦСКА - ЦСКА 1948, efbet Лига

Diema Sport 2

16:00 Кристъл Палас – Нотингам, Висша лига

18:30 Фулъм - Манчестър Юн, Висша лига

21:45 Лил – Монако, Лига 1

Diema Sport 3

14:30 Дармщат – Херта, Втора Бундеслига

16:30 Майнц – Кьолн, Бундеслига

18:30 Борусия Мьонхенгладбах – Хамбургер, Бундеслига

21:00 ПАОК – Лариса, Суперлига

Nova Sport

16:00 Евертън – Брайтън, Висша лига

18:15 Страсбург – Нант, Лига 1

20:15 АЕК – Пансерайкос, Суперлига

MAX Sport 1

14:00 Голф: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo

MAX Sport 2

12:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Чехия – Словения

15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: САЩ – Аржентина

19:30 Каляри – Фиорентина, Серия А

21:45 Аталанта – Пиза, Серия А

MAX Sport 3

15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Бразилия – Франция

19:30 Комо – Лацио, Серия А

21:45 Ювентус – Парма, Серия А

MAX Sport 4

10:30 Moto GP: Загрявка преди Гран при на Унгария

11:50 Moto 3: Гран при на Унгария

13:15 Moto 2: Гран при на Унгария

15:00 Moto GP: Гран при на Унгария

18:00 Осасуна – Валенсия, Ла Лига

20:30 Виляреал – Жирона, Ла Лига

22:30 Овиедо - Реал Мадрид, Ла Лига

02:10 Шарлът - Ню Йорк Ред Булс, МЛС

RING

14:00 Сейнт Мирън - Рейнджърс, Висша лига на Шотландия

17:45 Аякс - Хераклес, Ередивизи

20:00 Порто - Каза Пиа, Примейра лига

22:30 Брага - Авеш, Примейра лига

EUROSPORT

14:25 Колоездене: Обиколка на Испания, втори етап, мъже

19:00 Тенис: Открито първенство на САЩ

21:00 Тенис: Открито първенство на САЩ

EUROSPORT 2

14:00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MX2, първо състезание

15:00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MXGP, първо състезание

16:00 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, пети етап, мъже

17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ

20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, четвърти ден

БНТ 3

17:00 Световно първенство по художествена гимнастика, финали на уреди
 

тв спорт програма