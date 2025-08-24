Diema Sport
17:45 Добруджа - Ботев (Вр), efbet Лига
20:15 ЦСКА - ЦСКА 1948, efbet Лига
Diema Sport 2
16:00 Кристъл Палас – Нотингам, Висша лига
18:30 Фулъм - Манчестър Юн, Висша лига
21:45 Лил – Монако, Лига 1
Diema Sport 3
14:30 Дармщат – Херта, Втора Бундеслига
16:30 Майнц – Кьолн, Бундеслига
18:30 Борусия Мьонхенгладбах – Хамбургер, Бундеслига
21:00 ПАОК – Лариса, Суперлига
Nova Sport
16:00 Евертън – Брайтън, Висша лига
18:15 Страсбург – Нант, Лига 1
20:15 АЕК – Пансерайкос, Суперлига
MAX Sport 1
14:00 Голф: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo
MAX Sport 2
12:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Чехия – Словения
15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: САЩ – Аржентина
19:30 Каляри – Фиорентина, Серия А
21:45 Аталанта – Пиза, Серия А
MAX Sport 3
15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Бразилия – Франция
19:30 Комо – Лацио, Серия А
21:45 Ювентус – Парма, Серия А
MAX Sport 4
10:30 Moto GP: Загрявка преди Гран при на Унгария
11:50 Moto 3: Гран при на Унгария
13:15 Moto 2: Гран при на Унгария
15:00 Moto GP: Гран при на Унгария
18:00 Осасуна – Валенсия, Ла Лига
20:30 Виляреал – Жирона, Ла Лига
22:30 Овиедо - Реал Мадрид, Ла Лига
02:10 Шарлът - Ню Йорк Ред Булс, МЛС
RING
14:00 Сейнт Мирън - Рейнджърс, Висша лига на Шотландия
17:45 Аякс - Хераклес, Ередивизи
20:00 Порто - Каза Пиа, Примейра лига
22:30 Брага - Авеш, Примейра лига
EUROSPORT
14:25 Колоездене: Обиколка на Испания, втори етап, мъже
19:00 Тенис: Открито първенство на САЩ
21:00 Тенис: Открито първенство на САЩ
EUROSPORT 2
14:00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MXGP, първо състезание
16:00 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, пети етап, мъже
17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ
20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, четвърти ден
БНТ 3
17:00 Световно първенство по художествена гимнастика, финали на уреди