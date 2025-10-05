Мачовете по ТВ днес
13:30 Удинезе – Каляри, Серия А МAX Sport 3
14:00 Ипсуич Таун – Норич, Чемпиъншип Нова спорт
15:00 Алавес – Елче, Ла Лига MAX Sport 4
15:00 Добруджа – Ардаe, Първа лига Диема спорт 1
15:30 Фейенорд – Утрехт, Ередивизие Ринг
16:00 Астън Вила – Бърнли, Висша лига Нова спорт
16:00 Болоня – Пиза, Серия А MAX Sport 2
16:00 Фиорентина – Рома, Серия А MAX Sport 3
16:00 Нюкасъл - Нотингам Форест, Висша лига Диема спорт 2
17:15 Севиля – Барселона, Ла Лига MAX Sport 4
17:30 Фолкърк – Рейнджърс, първенство на Шотландия Ринг
17:30 Ботев Враца - Ботев Пловдивe, Първа лига Диема спорт 1
18:15 Монако – Ница, Лига 1 Диема спорт 3
18:30 Хамбургер – Майнц, Бундеслига Нова спорт
18:30 Брентфорд - Манчестър Сити, Висша лига Диема спорт 2
19:00 Наполи – Дженоа, Серия А MAX Sport 3
19:30 Реал Сосиедад - Райо Валекано, Ла Лига MAX Sport 1
19:30 Еспаньол – Бетис, Ла Лига MAX Sport 4
20:15 ЦСКА – Лудогорец, Първа лига Диема спорт 1
20:30 ПАОК – Олимпиакос, първенство на Гърция Нова спорт
20:30 Борусия М – Фрайбург, Бундеслига Диема спорт 3
21:15 Спортинг Лисабон – Брага, Премейра лига Ринг
21:45 Ювентус – Милан, Серия А MAX Sport 3
21:45 Лил – ПСЖ, Лига 1 Диема спорт 2
22:00 Селта - Атлетико М, Ла Лига MAX Sport 4
23:15 Порто – Бенфика, Премиер лига Ринг
24 ЧАСА СПОРТ
05:00 ММА, UFC 320: Анкалаев срещу Перейра MAX Sport 2
07:30 Тенис, ATP 1000 в Шанхай MAX Sport 1
07:30 Тенис, ATP 1000 в Шанхай MAX Sport 2
09:50 Moto GP, Състезания за Голямата награда на Индонезия MAX Sport 4
10:35 Колоездене, Обиколка на Лангкави, осми етап, мъже Евроспорт 1
13:00 Баскетбол, НБЛ, Балкан – Академик MAX Sport 2
13:30 Голф, Alfred Dunhill Links Championship MAX Sport 1
13:30 Баскетбол, Лига Ендеса, Реал Мадрид - Гран Канария Диема спорт 2
14:00 Колоездене, Обиколка на Хърватия БНТ 3, Евроспорт 1
15:00 Формула 1, Гран При на Сингапур Диема спорт 3
15:00 Триатлон, Супертри в Тулуза Евроспорт 2
16:00 Колоездене, увропейско първенство в Дром ардеш, мъже, общ старт Евроспорт 1
16:00 Конен спорт, Лига на нациите в Барселона, финал БНТ 3
20:00 NFL, Филаделфия Ийгълс - Денвър Бронкос MAX Sport 2
20:15 Световна купа в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри, жени и мъжемаунтинбайк Евроспорт 1
22:00 Nascar Cup Series: Състезание в Северна Каролина MAX Sport 1
22:30 Голф, PGA тур, Шампионат на Мисисипи, четвърти ден Евроспорт 2
23:20 NFL, Лос Анджелис Чарджърс - Вашингтон Командърс MAX Sport 2