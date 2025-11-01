ТВ спорт на 1 ноември

Diema Sport

12:00 efbet Лига, Добруджа - Спартак (Вн)

14:45 efbet Лига, Локомотив (Пд) - Ботев (Пд)

17:30 efbet Лига, Септември (Сф) - Славия

20:00 Лига 1, Монако - ФК Париж

22:05 Лига 1, Оксер – Олимпик (М)

Diema Sport 2

14:30 Чемпиъншип, Лестър - Блекбърн

17:00 Висша лига, Бърнли - Арсенал

19:30 Висша лига, Тотнъм - Челси

22:00 Висша лига, Ливърпул - Астън Вила

Diema Sport 3

14:00 Втора Бундеслига, Карлсруе - Шалке 04

17:00 Висша лига, Нотингам Форест - Манчестър Юн

19:30 Бундеслига, Байерн - Байер (Л)

23:00 Баскетбол, НБА: Милуоки Бъкс - Сакраменто Кингс

Nova Sport

17:00 Висша лига, Брайтън - Лийдс

19:30 ФА Къп, Бракли Таун - Нотс Каунти

21:30 Втора Бундеслига, Дармщат - Арминия (Б)

Eurosport

14:40 Колокрос, Трофей „Уденарде“, жени

15:55 Колокрос, Трофей „Уденарде“, мъже

19:00 Конен спорт, Световен тур на шампионите в Риад

Eurosport 2

20:45 Фигурно пързаляне, Гран при в Канада, кратка програма, танцови двойки

22:25 Фигурно пързаляне, Гран при в Канада, кратка програма, мъже

Ring

17:30 Ередивизии, Аякс – Хееренвеен

21:00 Ередивизии, Фейенорд - Волендам

23:00 Примейра лига, Витория Гимараеш – Бенфика

Max Sport 1

15:30 Тенис, ATP 1000 в Париж, полуфинал

18:00 Тенис, ATP 1000 в Париж, полуфинал

Max Sport 2

19:00 Волейбол, efbet Супер Волей: Левски – Пирин

Max Sport 3

16:00 Серия А, Удинезе - Аталанта

19:00 Серия А, Наполи - Комо

21:45 Серия А, Кремонезе – Ювентус

Max Sport 4

15:00 Ла Лига, Виляреал - Райо Валекано

17:15 Ла Лига, Атлетико (М) - Севиля

19:30 Ла Лига, Реал Сосиедад - Атлетик (Б)