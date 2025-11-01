ТВ спорт на 1 ноември
Diema Sport
12:00 efbet Лига, Добруджа - Спартак (Вн)
14:45 efbet Лига, Локомотив (Пд) - Ботев (Пд)
17:30 efbet Лига, Септември (Сф) - Славия
20:00 Лига 1, Монако - ФК Париж
22:05 Лига 1, Оксер – Олимпик (М)
Diema Sport 2
14:30 Чемпиъншип, Лестър - Блекбърн
17:00 Висша лига, Бърнли - Арсенал
19:30 Висша лига, Тотнъм - Челси
22:00 Висша лига, Ливърпул - Астън Вила
Diema Sport 3
14:00 Втора Бундеслига, Карлсруе - Шалке 04
17:00 Висша лига, Нотингам Форест - Манчестър Юн
19:30 Бундеслига, Байерн - Байер (Л)
23:00 Баскетбол, НБА: Милуоки Бъкс - Сакраменто Кингс
Nova Sport
17:00 Висша лига, Брайтън - Лийдс
19:30 ФА Къп, Бракли Таун - Нотс Каунти
21:30 Втора Бундеслига, Дармщат - Арминия (Б)
Eurosport
14:40 Колокрос, Трофей „Уденарде“, жени
15:55 Колокрос, Трофей „Уденарде“, мъже
19:00 Конен спорт, Световен тур на шампионите в Риад
Eurosport 2
20:45 Фигурно пързаляне, Гран при в Канада, кратка програма, танцови двойки
22:25 Фигурно пързаляне, Гран при в Канада, кратка програма, мъже
Ring
17:30 Ередивизии, Аякс – Хееренвеен
21:00 Ередивизии, Фейенорд - Волендам
23:00 Примейра лига, Витория Гимараеш – Бенфика
Max Sport 1
15:30 Тенис, ATP 1000 в Париж, полуфинал
18:00 Тенис, ATP 1000 в Париж, полуфинал
Max Sport 2
19:00 Волейбол, efbet Супер Волей: Левски – Пирин
Max Sport 3
16:00 Серия А, Удинезе - Аталанта
19:00 Серия А, Наполи - Комо
21:45 Серия А, Кремонезе – Ювентус
Max Sport 4
15:00 Ла Лига, Виляреал - Райо Валекано
17:15 Ла Лига, Атлетико (М) - Севиля
19:30 Ла Лига, Реал Сосиедад - Атлетик (Б)