ТВ спорт на 3 октомври
Diema Sport
17:30 Септември - Локомотив (Пд), efbet Лига
19:45 Славия - Локомотив (Сф), efbet Лига
22:00 Рексъм – Бирмингам, Чемпиъншип
Diema Sport 2
22:00 Борнемут – Фулъм, Висша лига
Diema Sport 3
12:30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при на Сингапур
16:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Сингапур
19:30 Фортуна – Нюрнберг, Втора Бундеслига
21:30 Хофенхайм – Кьолн, Бундеслига
Nova Sport
19:30 Айнтрахт Б – Падерборн, Втора Бундеслига
21:45 ФК Париж – Лориен, Лига 1
Max Sport 1
14:00 Голф: Alfred Dunhill Links Championship
20:30 Баскетбол: Анадолу Ефес - Апоел (ТА), Евролига
Max Sport 2
09:30 Тенис: ATP 1000 в Шанхай
21:15 Баскетбол: Панатинайкос – Барселона, Евролига
Max Sport 3
21:45 Верона – Сасуоло, Серия А
Max Sport 4
09:50 Moto GP: Тренировка за Гран при на Япония
22:00 Осасуна – Хетафе, Ла Лига
Евроспорт
15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, четвърти етап, мъже
17:00 Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд, мъже
23:05 Маунтинбайк: СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, жени
23:50 Маунтинбайк: СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе, мъже
Ring
18:00 Вдигане на тежести: Световно първенство, жени до 53 кг
20:30 Вдигане на тежести: Световно първенство, мъже до 60 кг