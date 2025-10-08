ТВ спорт на 9 октомври
Diema Sport
19:00 Футбол, Втора професионална лига: Обзор на кръга
20:00 Домът на футбола
Diema Sport 3
18:00 Футбол, Бундеслига Токшоу
21:00 Формула 1 Токшоу
Nova Sport
18:00 Футбол, Световни квалификации: Оман - Катар
20:15 Футбол, Световни квалификации: Индонезия - Саудитска Арабия
Ring
20:30 Вдигане на тежести, Световно първенство в Норвегия: жени до 77 кг
Eurosport
09:00 Снукър, Турнир на Си-ан, втори кръг
14:30 Снукър, Турнир на Си-ан, втори кръг
Max Sport 1
07:30 Тенис, ATP 1000 в Шанхай
13:30 Тенис, ATP 1000 в Шанхай
21:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив - Макаби Тел Авив Апоел
Max Sport 2
20:00 Баскетбол, Еврокупа: Кемниц - Лиеткабелис Паневезис