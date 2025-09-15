ТВ спорт на 15 септември
Diema Sport
18:00 Футбол, efbet Лига: ЦСКА 1948 - Славия
20:30 Футбол, efbet Лига: Черно море - Добруджа
23:00 Футбол, efbet Лига: Обзор на кръга
Diema Sport 2
21:15 Футбол, Елитна Шампионска лига на Азия: Ал Шорта - Ал Сад
Diema Sport 3
21:15 Футбол, Елитна Шампионска лига на Азия: Ал Ахли - Насаф
Nova Sport
16:45 Футбол, Елитна Шампионска лига на Азия: Ал Шарджа - Ал Гарафа
19:00 Футбол, Елитна Шампионска лига на Азия: Ал Вахда - Ал Итихад
BNT 3
13:30 Лека атлетика, Световно първенство в Токио
19:00 Борба, Световно първенство в Загреб, свободен стил, финали
Eurosport
13:30 Лека атлетика, Световно първенство в Токио
16:30 Снукър, Инглиш оупън, първи кръг
21:00 Снукър, Инглиш оупън, първи кръг
Max Sport 1
20:00 Футбол, Благотворителна среща: Легендите на Португалия - Световни Легенди
Max Sport 2
09:00 Волейбол, Световно първенство: Япония – Канада
12:30 Волейбол, Световно първенство: Словения – България
16:00 Волейбол, Световно първенство: САЩ – Португалия
21:30 Футбол, Ла Лига 2: Сарагоса – Албасете
Max Sport 3
21:45 Футбол, Серия А: Комо – Дженоа
Max Sport 4
22:00 Футбол, Ла Лига: Еспаньол – Майорка