ТВ спорт на 23 ноември

Diema Sport

12:00 Добруджа - Локомотив (Пд), efbet Лига

14:30 Септември – Лудогорец, efbet Лига

17:00 Монтана – Левски, efbet Лига

20:00 НБА: Филаделфия Севънтисиксърс - Маями Хийт

Diema Sport 2

13:30 Баскетбол: Баскония – Билбао, Лига Ендеса

16:00 Лийдс - Астън Вила, Висша лига

18:30 Арсенал – Тотнъм, Висша лига

21:45 Лил - ФК Париж, Лига 1

Dieama Sport 3

06:00 Формула 1: Състезание Голяма награда на Лас Вегас

14:30 Карлсруе – Елверсберг, Втора Бундеслига

16:30 РБ Лайпциг – Вердер, Бундеслига

18:30 Санкт Паули – Унион, Бундеслига

21:00 АЕК – Арис, Суперлига на Гърция

Nova Sport

14:00 Шефилд У - Шефилд Юн, Чемпиъншип

16:00 Тенис: Купа Дейвис, финал, мач 1

18:00 Тенис: Купа Дейвис, финал, мач 2

20:00 Тенис: Купа Дейвис, финал, мач 3

Max Sport 1

18:00 Волейбол: Падуа - Лубе Чивитанова, Серия А1

20:00 Волейбол: Гротадзолина – Пиаченца, Серия А1

23:00 NHL: Уинипег Джетс - Минесота Уайлд

Max Sport 2

13:00 Баскетбол: Спартак (Пл) - Академик Бултекс, НБЛ

19:00 Волейбол: Берое – Левски, efbet Супер Волей

23:20 NFL: Далас Каубойс - Филаделфия Ийгълс

Max Sport 3

13:30 Верона – Парма, Серия А

16:00 Кремонезе – Рома, Серия А

19:00 Лацио – Лече, Серия А

21:45 Интер – Милан, Серия А

Max Sport 4

15:00 Овиедо - Райо Валекано, Ла Лига

17:15 Бетис – Жирона, Ла Лига

19:30 Хетафе - Атлетико М, Ла Лига

22:00 Елче - Реал М, Ла Лига

Ring

13:15 Хееренвеен - АЗ Алкмаар, Ередивизи

15:30 Фейенорд - НЕК Ниймеген, Ередивизи

17:30 Абърдийн - Хартс, Висша лига на Шотландия

Евроспорт

11:15 Ски: СК в Гургъл, първи манш, слалом, жени

13:00 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, жени

14:30 Ски: СК в Гургъл, втори манш, слалом, жени

15:30 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, мъже

БНТ 3

13:25 Волейбол: Миньор – Славия, жени, НВЛ