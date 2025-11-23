ТВ спорт на 23 ноември
Diema Sport
12:00 Добруджа - Локомотив (Пд), efbet Лига
14:30 Септември – Лудогорец, efbet Лига
17:00 Монтана – Левски, efbet Лига
20:00 НБА: Филаделфия Севънтисиксърс - Маями Хийт
Diema Sport 2
13:30 Баскетбол: Баскония – Билбао, Лига Ендеса
16:00 Лийдс - Астън Вила, Висша лига
18:30 Арсенал – Тотнъм, Висша лига
21:45 Лил - ФК Париж, Лига 1
Dieama Sport 3
06:00 Формула 1: Състезание Голяма награда на Лас Вегас
14:30 Карлсруе – Елверсберг, Втора Бундеслига
16:30 РБ Лайпциг – Вердер, Бундеслига
18:30 Санкт Паули – Унион, Бундеслига
21:00 АЕК – Арис, Суперлига на Гърция
Nova Sport
14:00 Шефилд У - Шефилд Юн, Чемпиъншип
16:00 Тенис: Купа Дейвис, финал, мач 1
18:00 Тенис: Купа Дейвис, финал, мач 2
20:00 Тенис: Купа Дейвис, финал, мач 3
Max Sport 1
18:00 Волейбол: Падуа - Лубе Чивитанова, Серия А1
20:00 Волейбол: Гротадзолина – Пиаченца, Серия А1
23:00 NHL: Уинипег Джетс - Минесота Уайлд
Max Sport 2
13:00 Баскетбол: Спартак (Пл) - Академик Бултекс, НБЛ
19:00 Волейбол: Берое – Левски, efbet Супер Волей
23:20 NFL: Далас Каубойс - Филаделфия Ийгълс
Max Sport 3
13:30 Верона – Парма, Серия А
16:00 Кремонезе – Рома, Серия А
19:00 Лацио – Лече, Серия А
21:45 Интер – Милан, Серия А
Max Sport 4
15:00 Овиедо - Райо Валекано, Ла Лига
17:15 Бетис – Жирона, Ла Лига
19:30 Хетафе - Атлетико М, Ла Лига
22:00 Елче - Реал М, Ла Лига
Ring
13:15 Хееренвеен - АЗ Алкмаар, Ередивизи
15:30 Фейенорд - НЕК Ниймеген, Ередивизи
17:30 Абърдийн - Хартс, Висша лига на Шотландия
Евроспорт
11:15 Ски: СК в Гургъл, първи манш, слалом, жени
13:00 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, жени
14:30 Ски: СК в Гургъл, втори манш, слалом, жени
15:30 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, мъже
БНТ 3
13:25 Волейбол: Миньор – Славия, жени, НВЛ