ТВ спорт на 30 август
Diema Sport
16:30 Вердер – Байер Л, Бундеслига
19:00 Спартак (Вн) – Локомотив (Пд), efbet Лига
21:15 Славия – ЦСКА, efbet Лига
Diema Sport 2
14:30 Челси – Фулъм, Висша лига
17:00 Манчестър Юн – Бърнли, Висша лига
19:30 Лийдс – Нюкасъл, Висша лига
Diema Sport 3
12:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Нидерландия
13:30 Евробаскет 2025: Литва – Германия
16:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Нидерландия
18:00 Евробаскет 2025: Франция – Словения
20:00 Нант – Оксер, Лига 1
22:05 Тулуза – ПСЖ, Лига 1
Nova Sport
14:30 Мидълзбро – Шефилд Юн, Чемпиъншип
17:00 Тотнъм – Борнемут, Висша лига
19:30 Аугсбург – Байерн, Бундеслига
21:30 Евробаскет 2025: Испания – Босна и Херцеговина
Max Sport 1
13:30 Голф: Omega European Masters
20:00 Световен рали шампионат: Парагвай SS13 Carmen del Parana 2
Max Sport 2
13:00 Волейбол: Италия – Германия, Световно първенство, жени
16:30 Волейбол: Полша – Белгия, Световно първенство, жени
19:30 Парма – Аталанта, Серия А
21:45 Пиза – Рома, Серия А
Max Sport 3
19:30 Болоня – Комо, Серия А
21:45 Наполи – Каляри, Серия
Max Sport 4
18:00 Алавес – Атлетико М, Ла Лига
20:30 Жирона – Севиля, Ла Лига
22:30 Реал – Майорка, Ла Лига
Евроспорт
16:00 Колоездене: Обиколка на Испания, осми етап, мъже
18:45 Тенис: US Open
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open
Ring
22:30 Спортинг – Порто, Примейра лига
БНТ 3
14:00 Модерен петобой: финал, мъже, Световно първенство
16:00 Джудо: Световно първенство за кадети, финали