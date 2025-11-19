ТВ спорт на 19 ноември
Diema sport
19:00 Втора професионална лига: Обзор на кръга
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
Diema sport 3
18:00 Квалификации за Световно първенство 2026, обзор на кръга
21:00 Формула 1 Токшоу, предаване за Формула
Nova Sport
17:00 Тенис: Италия - Австрия, Купа Дейвис, мач 1, четвъртфинал
19:00 Тенис: Италия - Австрия, Купа Дейвис, мач 2, четвъртфинал
21:00 Тенис: Италия - Австрия, Купа Дейвис, мач 3, четвъртфинал
Max Sport 1
19:00 Волейбол: Нефтохимик - Шеноа Женева, CEV Чалендж къп
Max Sport 2
19:15 Баскетбол: Локомотив (Пд) - Академик (Пд), НБЛ
Max Sport 3
21:00 Баскетбол, АСВЕЛ – Монако, Евролига
Евроспорт
16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, първи кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, втори кръг