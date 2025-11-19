ТВ спорт на 19 ноември

Diema sport

19:00 Втора професионална лига: Обзор на кръга

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

Diema sport 3

18:00 Квалификации за Световно първенство 2026, обзор на кръга

21:00 Формула 1 Токшоу, предаване за Формула

Nova Sport

17:00 Тенис: Италия - Австрия, Купа Дейвис, мач 1, четвъртфинал

19:00 Тенис: Италия - Австрия, Купа Дейвис, мач 2, четвъртфинал

21:00 Тенис: Италия - Австрия, Купа Дейвис, мач 3, четвъртфинал

Max Sport 1

19:00 Волейбол: Нефтохимик - Шеноа Женева, CEV Чалендж къп

Max Sport 2

19:15 Баскетбол: Локомотив (Пд) - Академик (Пд), НБЛ

Max Sport 3

21:00 Баскетбол, АСВЕЛ – Монако, Евролига

Евроспорт

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, първи кръг

21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, втори кръг