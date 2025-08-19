ТВ спорт на 19 август
Diema Sport
15:30 Футбол, Головете на кръга: Предаване за български футбол
19:00 Футбол, Героите на кръга: Предаване за български футбол
20:00 Футбол, Mr. Bit Втора лига: Етър - Янтра
22:30 Футбол, efbet Лига: Обзор на кръга
Diema Sport 2
21:00 Футбол, Висша лига: Обзор на кръга
22:00 Футбол, Лига 2: Уолсол - Гримзби
Diema Sport 3
18:30 Футбол, Купа на Германия: Обзор
Eurosport
18:00 Тенис, Открито първенство на САЩ, смесени двойки
Max Sport 1
22:00 Футбол, Шампионска лига: Ференцварош – Карабах
Max Sport 2
18:00 Голф, Ryder Cup 40th Anniversary Match
22:00 Футбол, Шампионска лига: Цървена звезда – Пафос
Max Sport 3
22:00 Футбол, Шампионска лига: Рейнджърс – Брюж
Max Sport 4
22:00 Футбол, Ла Лига: Реал (Мадрид) – Осасуна