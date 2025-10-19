Diema Sport

15:00 Добруджа – ЦСКА, efbet Лига

17:30 Черно море – Левски, efbet Лига

20:00 Локомотив (Сф) - ЦСКА 1948, efbet Лига

Diema Sport 2

13:30 Баскетбол: Реал Мадрид – Бургос, Лига Ендеса

16:00 Тотнъм - Астън Вила, Висша лига

18:30 Ливърпул - Манчестър Юнайтед, Висша лига

21:45 Нант – Лил, Лига 1

Diema Sport 3

14:30 Елверсберг - Гройтер Фюрт, Втора Бундеслига

16:30 Фрайбург - Айнтрахт, Бундеслига

19:30 Арис – Панатинайкос, Суперлига

22:00 Формула 1: Гран при на САЩ

Nova Sport

13:00 Баскетбол: Ховентут - Билбао Баскет, Лига Ендеса

16:00 Ланс - Париж ФК, Лига 1

18:30 Санкт Паули – Хофенхайм, Бундеслига

21:00 АЕК – ПАОК, Суперлига

MAX Sport 1

06:00 Moto GP: Гран при на Австралия

13:00 Тенис, ATP 250: Алмати

16:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм

18:30 Тенис, ATP 250: Брюксел

21:00 Nascar Cup Series: Състезание в Алабама

MAX Sport 2

11:00 Световен рали шампионат: Състезание в Централна Европа

19:30 Волейбол – Суперкупа'25: Финал

23:20 НФЛ: Аризона Кардиналс - Грийн Бей Пакърс

MAX Sport 3

13:30 Комо – Ювентус, Серия А

16:00 Каляри – Болоня, Серия А

19:00 Аталанта – Лацио, Серия А

21:45 Милан – Фиорентина, Серия А

MAX Sport 4

09:00 Голф: DP World India Championship

15:00 Елче - Атлетик Билбао, Ла Лига

17:15 Селта - Реал Сосиедад, Ла Лига

19:30 Леванте - Райо Валекано, Ла Лига

22:00 Хетафе - Реал Мадрид, Ла Лига

RING

14:00 Дънди - Селтик, Висша лига на Шотландия

17:45 Хераклес – Фейенорд, Ередивизи

EUROSPORT

09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам

14:35 Колоездене: Обиколка на Холандия, пети етап, мъже

17:00 Колоездене: Венетиа класик, мъже

21:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг

EUROSPORT 2

12:30 Фигурно пързаляне: Гран при във Франция, волна програма, танцови двойки

14:50 Супербайк: Световен шампионат в Испания, второ състезание

16:00 Суперспорт: Световен шампионат в Испания, второ състезание

тв спорт програма