Diema Sport
15:00 Добруджа – ЦСКА, efbet Лига
17:30 Черно море – Левски, efbet Лига
20:00 Локомотив (Сф) - ЦСКА 1948, efbet Лига
Diema Sport 2
13:30 Баскетбол: Реал Мадрид – Бургос, Лига Ендеса
16:00 Тотнъм - Астън Вила, Висша лига
18:30 Ливърпул - Манчестър Юнайтед, Висша лига
21:45 Нант – Лил, Лига 1
Diema Sport 3
14:30 Елверсберг - Гройтер Фюрт, Втора Бундеслига
16:30 Фрайбург - Айнтрахт, Бундеслига
19:30 Арис – Панатинайкос, Суперлига
22:00 Формула 1: Гран при на САЩ
Nova Sport
13:00 Баскетбол: Ховентут - Билбао Баскет, Лига Ендеса
16:00 Ланс - Париж ФК, Лига 1
18:30 Санкт Паули – Хофенхайм, Бундеслига
21:00 АЕК – ПАОК, Суперлига
MAX Sport 1
06:00 Moto GP: Гран при на Австралия
13:00 Тенис, ATP 250: Алмати
16:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм
18:30 Тенис, ATP 250: Брюксел
21:00 Nascar Cup Series: Състезание в Алабама
MAX Sport 2
11:00 Световен рали шампионат: Състезание в Централна Европа
19:30 Волейбол – Суперкупа'25: Финал
23:20 НФЛ: Аризона Кардиналс - Грийн Бей Пакърс
MAX Sport 3
13:30 Комо – Ювентус, Серия А
16:00 Каляри – Болоня, Серия А
19:00 Аталанта – Лацио, Серия А
21:45 Милан – Фиорентина, Серия А
MAX Sport 4
09:00 Голф: DP World India Championship
15:00 Елче - Атлетик Билбао, Ла Лига
17:15 Селта - Реал Сосиедад, Ла Лига
19:30 Леванте - Райо Валекано, Ла Лига
22:00 Хетафе - Реал Мадрид, Ла Лига
RING
14:00 Дънди - Селтик, Висша лига на Шотландия
17:45 Хераклес – Фейенорд, Ередивизи
EUROSPORT
09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам
14:35 Колоездене: Обиколка на Холандия, пети етап, мъже
17:00 Колоездене: Венетиа класик, мъже
21:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг
EUROSPORT 2
12:30 Фигурно пързаляне: Гран при във Франция, волна програма, танцови двойки
14:50 Супербайк: Световен шампионат в Испания, второ състезание
16:00 Суперспорт: Световен шампионат в Испания, второ състезание