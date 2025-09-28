NOVA

12:45 Студио Волейбол

13:30 Волейбол, световно първенство: България – Италия, финал

Diema Sport

15:00 Спартак (Вн) – Славия, efbet Лига

17:30 Арда - Ботев (Вр), efbet Лига

20:00 Лудогорец – Монтана, efbet Лига

Diema Sport 2

14:15 Порше Карера Къп Бенелюкс: Състезание 2 за Гран при на Зандвоорт

16:00 Астън Вила – Фулъм, Висша лига

18:30 Нюкасъл – Арсенал, Висша лига

21:45 Рен – Ланс, Лига 1

Diema Sport 3

14:30 Хановер – Арминия, Втора Бундеслига

16:30 Фрайбург – Хофенхайм, Бундеслига

18:30 Кьолн – Щутгарт, Бундеслига

20:30 Унион – Хамбургер, Бундеслига

Nova Sport

16:00 Ница - ФК Париж, Лига 1

18:15 Лил – Лион, Лига 1

20:10 Баскетбол: Суперкупа на Испания 2025, финал

MAX Sport 1

08:00 Тенис, ATP 500: Пекин

19:00 Голф: Райдер Къп 2025 г.

MAX Sport 2

09:30 Волейбол, световно първенство: Чехия – Полша, мач за 3-то място

13:30 Волейбол, световно първенство: България – Италия, финал

18:00 Баскетбол: Рилски Спортист - Черно море

20:15 НФЛ: Атланта Фалкънс - Вашингтон Командърс

23:20 НФЛ: Канзас Сити Чийфс - Балтимор Рейвънс

03:00 НХЛ: Едмънтън Ойлърс - Ванкувър Кенъкс

MAX Sport 3

07:00 Тенис, ATP 500: Токио

13:30 Сасуоло – Удинезе, Серия А

16:00 Рома – Верона, Серия А

19:00 Лече – Болоня, Серия А

21:45 Милан – Наполи, Серия А

MAX Sport 4

04:50 Moto 3: Гран при на Япония

06:15 Moto 2: Гран при на Япония

08:00 Moto GP: Гран при на Япония

15:00 Райо Валекано – Севиля, Ла Лига

17:15 Елче – Селта, Ла Лига

19:30 Барселона - Реал Сосиедад, Ла Лига

22:00 Бетис – Осасуна, Ла Лига

02:00 Синсинати - Орландо Сити, МЛС

RING

13:15 НЕК Ниймеген - АЗ Алкмаар, Ередивизи

15:30 Грьонинген - Фейенорд, Ередивизи

17:00 Ливингстън - Рейнджърс, Висша лига на Шотландия

EUROSPORT

10:30 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже, общ старт

19:00 Конен спорт: Световен тур на шампионите във Виена, прескачане на препятствия

EUROSPORT 2

13:55 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, боулдър, мъже

БНТ 3

16:00 Световна купа по скокове на батут

тв спорт програма