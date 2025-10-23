ТВ спорт на 23 октомври

Diema Sport
20:00 Футбол, efbet Лига: Преди кръга

Diema Sport 2
22:00 Футбол, Лига 1: Екзитър - Плимут
02:30 Баскетбол, НБА: Индиана Пейсърс - Оклахома Сити Тъндър

Diema Sport 3
21:00 Формула 1 Токшоу
05:00 Баскетбол, НБА: Голдън Стейт Уориърс - Денвър Нъгетс

Nova Sport
13:00 Футбол, Шампионска лига на Азия 2, Тампайнс Роувърс - Поханг Стийлърс
15:15 Футбол, Шампионска лига на Азия 2, Банкок Юнайтед - Лайън Сити Сейлърс

Ring
19:30 Футбол, Лига на конференциите: АЕК – Абърдийн
22:00 Футбол, Лига Европа: Лил - ПАОК

bTV Action
19:45 Футбол, Лига Европа: Фенербахче – Щутгарт
22:00 Футбол, Лига Европа: Нотингам – Порто

Eurosport
12:00 Колоездене, Тур дьо Франс, представяне на маршрута, мъже
15:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, трети кръг
21:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, трети кръг

Max Sport 1
13:00 Тенис, ATP 500 във Виена
21:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив – Монако

Max Sport 2
19:45 Футбол, Лига Европа: Гоу Ахед Игълс - Астън Вила 
21:30 Баскетбол, Евролига: Барселона – Жалгирис

Max Sport 3
15:00 Тенис, ATP 500 в Базел
22:00 Футбол, Лига Европа: Йънг Бойс – Лудогорец

Max Sport 4
19:45 Футбол, Лига Европа: Фейенорд - Панатинайкос
22:00 Футбол, Лига Европа: Рома - Виктория Пилзен

 

