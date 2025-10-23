ТВ спорт на 23 октомври
Diema Sport
20:00 Футбол, efbet Лига: Преди кръга
Diema Sport 2
22:00 Футбол, Лига 1: Екзитър - Плимут
02:30 Баскетбол, НБА: Индиана Пейсърс - Оклахома Сити Тъндър
Diema Sport 3
21:00 Формула 1 Токшоу
05:00 Баскетбол, НБА: Голдън Стейт Уориърс - Денвър Нъгетс
Nova Sport
13:00 Футбол, Шампионска лига на Азия 2, Тампайнс Роувърс - Поханг Стийлърс
15:15 Футбол, Шампионска лига на Азия 2, Банкок Юнайтед - Лайън Сити Сейлърс
Ring
19:30 Футбол, Лига на конференциите: АЕК – Абърдийн
22:00 Футбол, Лига Европа: Лил - ПАОК
bTV Action
19:45 Футбол, Лига Европа: Фенербахче – Щутгарт
22:00 Футбол, Лига Европа: Нотингам – Порто
Eurosport
12:00 Колоездене, Тур дьо Франс, представяне на маршрута, мъже
15:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, трети кръг
21:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, трети кръг
Max Sport 1
13:00 Тенис, ATP 500 във Виена
21:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив – Монако
Max Sport 2
19:45 Футбол, Лига Европа: Гоу Ахед Игълс - Астън Вила
21:30 Баскетбол, Евролига: Барселона – Жалгирис
Max Sport 3
15:00 Тенис, ATP 500 в Базел
22:00 Футбол, Лига Европа: Йънг Бойс – Лудогорец
Max Sport 4
19:45 Футбол, Лига Европа: Фейенорд - Панатинайкос
22:00 Футбол, Лига Европа: Рома - Виктория Пилзен