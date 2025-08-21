Diema Sport

19:00 Преди кръга в efbet Лига

21:00 Левски - АЗ Алкмаар, плейоф за Лига на конференциите

Diema Sport 2

18:00 Преди кръга в Лига 1

22:00 Ракув – Арда, плейоф за Лига на конференциите

Diema Sport 3

17:30 Седмично в Бундеслигата

21:00 Шкендия – Лудогорец, плейоф за Лига Европа

Nova Sport

19:00 Демонстративен турнир по шах, Младежки спортни игри в Босна и Херцеговина

22:00 Демонстративен футболен мач, Младежки спортни игри в Босна и Херцеговина

MAX Sport 1

14:30 Голф: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo

21:00 Тенис, ATP 250: Уинстън-Сейлъм

EUROSPORT

16:30 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, втори етап, мъже

EUROSPORT 2

20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, първи ден

тв спорт програма