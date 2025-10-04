Diema Sport
15:15 ЦСКА 1948 - Спартак (Вн), efbet Лига
17:45 Монтана - Черно море, efbet Лига
20:15 Левски – Берое, efbet Лига
Diema Sport 2
14:30 Лийдс – Тотнъм, Висша лига
17:00 Арсенал - Уест Хем, Висша лига
19:30 Челси – Ливърпул, Висша лига
22:00 Баскетбол: Леида - Рио Бреоган, Лига Ендеса
Diema Sport 3
10:00 Формула 1 Академия 2025: Състезание 1 за Гран при на Сингапур
12:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Сингапур
14:00 Холщайн Кийл – Дармщат, Втора Бундеслига
16:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Сингапур
17:00 Манчестър Юнайтед – Съндърланд, Висша лига
19:30 Айнтрахт – Байерн, Бундеслига
22:05 Оксер – Ланс, Лига 1
Nova Sport
14:30 Хъл Сити - Шефилд Юнайтед, Чемпиъншип
16:30 Борусия Дортмунд - РБ Лайпциг, Бундеслига
19:00 Баскетбол: Уникаха – Билбао, Лига Ендеса
MAX Sport 1
07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай
14:00 Голф: Alfred Dunhill Links Championship
02:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Тампа Бей Лайтнинг
MAX Sport 2
07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай
21:30 Cage Warriors 194: Галавечер от Рим
05:00 UFC 320: Анкалаев срещу Перейра
MAX Sport 3
16:00 Лацио – Торино, Серия А
19:00 Интер – Кремонезе, Серия А
21:45 Аталанта – Комо, Серия А
MAX Sport 4
07:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Индонезия
10:00 Moto GP: Спринт за Гран при на Индонезия
15:00 Овиедо – Леванте, Ла Лига
17:15 Жирона – Валенсия, Ла Лига
19:30 Атлетик Билбао – Майорка, Ла Лига
22:00 Реал Мадрид – Виляреал, Ла Лига
EUROSPORT
09:00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, седми етап, мъже
16:00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш, жени
19:45 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане
EUROSPORT 2
19:30 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи
RING
18:00 Световно първенство по вдигане на тежести, мъже до 65 кг
21:00 Цволе - ПСВ Айндховен, Ередивизи