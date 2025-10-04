Diema Sport

15:15 ЦСКА 1948 - Спартак (Вн), efbet Лига

17:45 Монтана - Черно море, efbet Лига

20:15 Левски – Берое, efbet Лига

Diema Sport 2

14:30 Лийдс – Тотнъм, Висша лига

17:00 Арсенал - Уест Хем, Висша лига

19:30 Челси – Ливърпул, Висша лига

22:00 Баскетбол: Леида - Рио Бреоган, Лига Ендеса

Diema Sport 3

10:00 Формула 1 Академия 2025: Състезание 1 за Гран при на Сингапур

12:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Сингапур

14:00 Холщайн Кийл – Дармщат, Втора Бундеслига

16:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Сингапур

17:00 Манчестър Юнайтед – Съндърланд, Висша лига

19:30 Айнтрахт – Байерн, Бундеслига

22:05 Оксер – Ланс, Лига 1

Nova Sport

14:30 Хъл Сити - Шефилд Юнайтед, Чемпиъншип

16:30 Борусия Дортмунд - РБ Лайпциг, Бундеслига

19:00 Баскетбол: Уникаха – Билбао, Лига Ендеса

MAX Sport 1

07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай

14:00 Голф: Alfred Dunhill Links Championship

02:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Тампа Бей Лайтнинг

MAX Sport 2

07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай

21:30 Cage Warriors 194: Галавечер от Рим

05:00 UFC 320: Анкалаев срещу Перейра

MAX Sport 3

16:00 Лацио – Торино, Серия А

19:00 Интер – Кремонезе, Серия А

21:45 Аталанта – Комо, Серия А

MAX Sport 4

07:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Индонезия

10:00 Moto GP: Спринт за Гран при на Индонезия

15:00 Овиедо – Леванте, Ла Лига

17:15 Жирона – Валенсия, Ла Лига

19:30 Атлетик Билбао – Майорка, Ла Лига

22:00 Реал Мадрид – Виляреал, Ла Лига

EUROSPORT

09:00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, седми етап, мъже

16:00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш, жени

19:45 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане

EUROSPORT 2

19:30 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, финал

23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи

RING

18:00 Световно първенство по вдигане на тежести, мъже до 65 кг

21:00 Цволе - ПСВ Айндховен, Ередивизи

