Diema Sport

13:00 Ботев (Вр) – Септември, efbet Лига

15:30 Славия - Черно море, efbet Лига

18:00 Левски – Добруджа, efbet Лига

20:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Мексико

21:30 Дневник НБА

22:00 Баскетбол: Бургос – Сарагоса, Лига Ендеса

Diema Sport 2

14:30 Ипсуич – УБА, Чемпиъншип

17:00 Челси – Съндърланд, Висша лига

19:30 Манчестър Юнайтед – Брайтън, Висша лига

22:00 Брентфорд – Ливърпул, Висша лига

Diema Sport 3

14:00 Арминия – Елверсберг, Втора Бундеслига

16:30 Борусия Мьонхенгладбах – Байерн, Бундеслига

19:30 Борусия Дортмунд – Кьолн, Бундеслига

21:30 Херта – Фортуна, Втора Бундеслига

02:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Мексико

Nova Sport

14:00 Динамо Дрезден – Падерборн, Втора Бундеслига

17:00 Нюкасъл – Фулъм, Висша лига

20:00 Монако – Тулуза, Лига 1

22:05 Ланс – Марсилия, Лига 1

MAX Sport 1

08:15 Суперкарс 2025 г.: Първо състезание в Гоулд Коуст

16:00 Тенис, ATP 500: Виена

22:00 НХЛ: Бостън Бруинс - Колорадо Авеланш

MAX Sport 2

05:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Малайзия

07:50 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Малайзия

10:00 Moto GP: Спринт за Гран при на Малайзия

16:00 Тенис, ATP 500: Базел

19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Локомотив Авиа - Славия

21:00 UFC 321: Аспинал срещу Ган

MAX Sport 3

06:30 Голф: Genesis Championship

16:00 Парма – Комо, Серия А

19:00 Наполи – Интер, Серия А

21:45 Кремонезе – Аталанта, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Жирона – Овиедо, Ла Лига

17:15 Еспаньол – Елче, Ла Лига

19:30 Атлетик Билбао – Хетафе, Ла Лига

22:00 Валенсия – Виляреал, Ла Лига

RING

22:30 Бенфика - Арука, Примейра лига

EUROSPORT

10:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, I манш, жени

13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, II манш, жени

15:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал

20:45 Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал

EUROSPORT 2

09:30 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, танцови двойки

11:30 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, жени

13:40 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, мъже

15:50 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, двойки

БНТ 3

13:30 Тенис: Среща от финалите на световния тенис тур за юноши

