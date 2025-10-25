Diema Sport
13:00 Ботев (Вр) – Септември, efbet Лига
15:30 Славия - Черно море, efbet Лига
18:00 Левски – Добруджа, efbet Лига
20:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Мексико
21:30 Дневник НБА
22:00 Баскетбол: Бургос – Сарагоса, Лига Ендеса
Diema Sport 2
14:30 Ипсуич – УБА, Чемпиъншип
17:00 Челси – Съндърланд, Висша лига
19:30 Манчестър Юнайтед – Брайтън, Висша лига
22:00 Брентфорд – Ливърпул, Висша лига
Diema Sport 3
14:00 Арминия – Елверсберг, Втора Бундеслига
16:30 Борусия Мьонхенгладбах – Байерн, Бундеслига
19:30 Борусия Дортмунд – Кьолн, Бундеслига
21:30 Херта – Фортуна, Втора Бундеслига
02:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Мексико
Nova Sport
14:00 Динамо Дрезден – Падерборн, Втора Бундеслига
17:00 Нюкасъл – Фулъм, Висша лига
20:00 Монако – Тулуза, Лига 1
22:05 Ланс – Марсилия, Лига 1
MAX Sport 1
08:15 Суперкарс 2025 г.: Първо състезание в Гоулд Коуст
16:00 Тенис, ATP 500: Виена
22:00 НХЛ: Бостън Бруинс - Колорадо Авеланш
MAX Sport 2
05:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Малайзия
07:50 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Малайзия
10:00 Moto GP: Спринт за Гран при на Малайзия
16:00 Тенис, ATP 500: Базел
19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Локомотив Авиа - Славия
21:00 UFC 321: Аспинал срещу Ган
MAX Sport 3
06:30 Голф: Genesis Championship
16:00 Парма – Комо, Серия А
19:00 Наполи – Интер, Серия А
21:45 Кремонезе – Аталанта, Серия А
MAX Sport 4
15:00 Жирона – Овиедо, Ла Лига
17:15 Еспаньол – Елче, Ла Лига
19:30 Атлетик Билбао – Хетафе, Ла Лига
22:00 Валенсия – Виляреал, Ла Лига
RING
22:30 Бенфика - Арука, Примейра лига
EUROSPORT
10:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, I манш, жени
13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, II манш, жени
15:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал
20:45 Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал
EUROSPORT 2
09:30 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, танцови двойки
11:30 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, жени
13:40 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, мъже
15:50 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, двойки
БНТ 3
13:30 Тенис: Среща от финалите на световния тенис тур за юноши