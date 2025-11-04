Diema Sport
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
12:00 Сеул - Ченгду Ронгченг, Елитна Шампионска лига на Азия
18:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол
19:00 Обзор на кръга в английската Висша лига
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
22:00 Ковънтри - Шефилд Юнайтед, Чемпиъншип
03:00 НБА: Атланта Хоукс - Орландо Маджик
Diema Sport 3
12:00 Санфрече Хирошима – Гангвон, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Порт, Елитна Шампионска лига на Азия
17:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
18:00 Ал Сад - Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия
Nova Sport
12:00 Мачида – Мелбърн, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Сепахан – Ахал, Шампионска лига на Азия 2
20:15 Ал Итихад - Ал Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 1
15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция
22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сен Жилоа, Шампионска лига
02:00 НХЛ: Монреал Канейдиънс - Филаделфия Флайърс
MAX Sport 2
14:00 Тенис, ATP 250: Атина
19:00 Волейбол - Шампионска лига: Осиек - Левски София
22:00 Ювентус - Спортинг Лисабон, Шампионска лига
MAX Sport 3
13:00 Ливърпул - Реал Мадрид, младежка Шампионска лига
19:45 Славия Прага – Арсенал, Шампионска лига
22:00 Ливърпул - Реал Мадрид, Шампионска лига
00:20 Шампионска лига: Обзор на кръга
MAX Sport 4
19:45 Наполи - Айнтрахт Франкфурт, Шампионска лига
22:00 ПСЖ - Байерн Мюнхен, Шампионска лига
RING
20:00 Обзор на кръга в Ередивизии
EUROSPORT
08:30 Снукър: Международен шампионат, втори кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, втори кръг