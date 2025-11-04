Diema Sport

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

12:00 Сеул - Ченгду Ронгченг, Елитна Шампионска лига на Азия

18:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

19:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

22:00 Ковънтри - Шефилд Юнайтед, Чемпиъншип

03:00 НБА: Атланта Хоукс - Орландо Маджик

Diema Sport 3

12:00 Санфрече Хирошима – Гангвон, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Порт, Елитна Шампионска лига на Азия

17:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

18:00 Ал Сад - Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия

Nova Sport

12:00 Мачида – Мелбърн, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Сепахан – Ахал, Шампионска лига на Азия 2

20:15 Ал Итихад - Ал Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 1

15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция

22:00 Атлетико Мадрид - Юнион Сен Жилоа, Шампионска лига

02:00 НХЛ: Монреал Канейдиънс - Филаделфия Флайърс

MAX Sport 2

14:00 Тенис, ATP 250: Атина

19:00 Волейбол - Шампионска лига: Осиек - Левски София

22:00 Ювентус - Спортинг Лисабон, Шампионска лига

MAX Sport 3

13:00 Ливърпул - Реал Мадрид, младежка Шампионска лига

19:45 Славия Прага – Арсенал, Шампионска лига

22:00 Ливърпул - Реал Мадрид, Шампионска лига

00:20 Шампионска лига: Обзор на кръга

MAX Sport 4

19:45 Наполи - Айнтрахт Франкфурт, Шампионска лига

22:00 ПСЖ - Байерн Мюнхен, Шампионска лига

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизии

EUROSPORT

08:30 Снукър: Международен шампионат, втори кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, втори кръг

