Diema Sport

14:30 Кайзерслаутерн – Дармщат, Втора Бундеслига

17:00 Арда – Берое, efbet Лига

19:15 Левски - ЦСКА 1948, efbet Лига

21:30 Лудогорец - Ботев (Пд), efbet Лига

Diema Sport 2

16:00 Брайтън - Манчестър Сити, Висша лига

18:30 Ливърпул – Арсенал, Висша лига

21:00 Астън Вила - Кристъл Палас, Висша лига

Diema Sport 3

11:40 Формула 1 Академия: Гран при на Нидерландия

12:55 Порше Суперкъп: Гран при на Нидерландия

16:00 Формула 1: Гран при на Нидерландия

18:30 Борусия Дортмунд – Унион, Бундеслига

21:45 Лион – Марсилия, Лига 1

Nova Sport

16:00 Нотингам - Уест Хeм, Висша лига

18:00 Евробаскет 2025: Израел - Франция

21:30 Евробаскет 2025: Босна и Херцеговина - Италия

MAX Sport 1

13:30 Голф: Omega European Masters

20:30 Еспаньол – Осасуна, Ла Лига

01:00 Nascar Cup Series: Състезание в Южна Каролина

MAX Sport 2

13:00 Волейбол: Световно първенство: Китай – Франция, жени

16:30 Волейбол: Световно първенство: Бразилия - Доминиканска република, жени

19:30 Торино – Фиорентина, Серия А

21:45 Лацио – Верона, Серия А

MAX Sport 3

16:00 Световен рали шампионат: Парагвай

19:30 Дженоа – Ювентус, Серия А

21:45 Интер – Удинезе, Серия А

MAX Sport 4

18:00 Селта – Виляреал, Ла Лига

20:00 Бетис - Атлетик Билбао, Ла Лига

22:30 Райо Валекано – Барселона, Ла Лига

RING

14:00 Рейнджърс - Селтик, Висша лига на Шотландия

16:00 Спарта Ротердам - Фейенорд, Ередивизи

17:45 НАК Бреда - АЗ Алкмаар, Ередивизи

20:00 Алверка - Бенфика, Примейра лига

22:30 Рио Аве – Брага, Примейра лига

EUROSPORT

12:45 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше на Зандвоорт

13:45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, жени

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап, мъже

18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ

EUROSPORT 2

15:45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, мъже

17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ

БНТ 3

16:00 Световно първенство по джудо за кадети, финали, отборно

