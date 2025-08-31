Diema Sport
14:30 Кайзерслаутерн – Дармщат, Втора Бундеслига
17:00 Арда – Берое, efbet Лига
19:15 Левски - ЦСКА 1948, efbet Лига
21:30 Лудогорец - Ботев (Пд), efbet Лига
Diema Sport 2
16:00 Брайтън - Манчестър Сити, Висша лига
18:30 Ливърпул – Арсенал, Висша лига
21:00 Астън Вила - Кристъл Палас, Висша лига
Diema Sport 3
11:40 Формула 1 Академия: Гран при на Нидерландия
12:55 Порше Суперкъп: Гран при на Нидерландия
16:00 Формула 1: Гран при на Нидерландия
18:30 Борусия Дортмунд – Унион, Бундеслига
21:45 Лион – Марсилия, Лига 1
Nova Sport
16:00 Нотингам - Уест Хeм, Висша лига
18:00 Евробаскет 2025: Израел - Франция
21:30 Евробаскет 2025: Босна и Херцеговина - Италия
MAX Sport 1
13:30 Голф: Omega European Masters
20:30 Еспаньол – Осасуна, Ла Лига
01:00 Nascar Cup Series: Състезание в Южна Каролина
MAX Sport 2
13:00 Волейбол: Световно първенство: Китай – Франция, жени
16:30 Волейбол: Световно първенство: Бразилия - Доминиканска република, жени
19:30 Торино – Фиорентина, Серия А
21:45 Лацио – Верона, Серия А
MAX Sport 3
16:00 Световен рали шампионат: Парагвай
19:30 Дженоа – Ювентус, Серия А
21:45 Интер – Удинезе, Серия А
MAX Sport 4
18:00 Селта – Виляреал, Ла Лига
20:00 Бетис - Атлетик Билбао, Ла Лига
22:30 Райо Валекано – Барселона, Ла Лига
RING
14:00 Рейнджърс - Селтик, Висша лига на Шотландия
16:00 Спарта Ротердам - Фейенорд, Ередивизи
17:45 НАК Бреда - АЗ Алкмаар, Ередивизи
20:00 Алверка - Бенфика, Примейра лига
22:30 Рио Аве – Брага, Примейра лига
EUROSPORT
12:45 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше на Зандвоорт
13:45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, жени
15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап, мъже
18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ
EUROSPORT 2
15:45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, мъже
17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ
БНТ 3
16:00 Световно първенство по джудо за кадети, финали, отборно