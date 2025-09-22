Diema Sport
18:00 Арда - Черно море, efbet Лига
20:30 Ботев (Вр) – ЦСКА, efbet Лига
23:00 Обзор на кръга в efbet Лига
Diema Sport 2
21:00 Обзор на кръга в английската Висша лига
22:00 Милуол – Уотфорд, Чемпиъншип
Diema Sport 3
18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата
19:30 Обзор на кръга в Лига 1
20:00 Формула 1: Обзор
MAX Sport 1
12:00 Тенис, ATP 250: Чънду
MAX Sport 2
10:30 Волейбол, световно първенство: България – Португалия, осминафинал
15:00 Волейбол, световно първенство: САЩ – Словения, осминафинал
21:30 Бургос – Гранада, Ла Лига 2
05:00 НХЛ: Анахайм Дъкс - Юта
MAX Sport 3
12:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу
21:45 Наполи – Пиза, Серия А
RING
16:30 Световно първенство по канадска борба, полуфинали и финали, дясна ръка
22:15 Спортинг Лисабон – Морейренсе, Примейра лига
EUROSPORT
11:25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 г., часовник
14:25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже до 23 г., часовник