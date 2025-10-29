Diema Sport

13:30 Севлиево – ЦСКА, Sesame Купа на България

16:30 Хебър – Левски, Sesame Купа на България

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:45 Арсенал – Брайтън, Карабао къп

Diema Sport 2

12:00 Миньор - Черно море, Sesame Купа на България

19:30 Дневник НБА

20:00 Лориен – ПСЖ, Лига 1

22:00 Нюкасъл – Тотнъм, Карабао къп

Diema Sport 3

17:30 Специално от Бундеслигата, предаване за германски футбол

18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол

19:00 Падерборн - Байер Леверкузен, Купа на Германия

21:45 Ливърпул - Кристъл Палас, Карабао къп

Nova Sport

19:00 Майнц – Щутгарт, Купа на Германия

21:45 Кьолн - Байерн Мюнхен, Купа на Германия

MAX Sport 1

12:00 Тенис, ATP 1000: Париж

20:00 Тенис, ATP 1000: Париж

MAX Sport 2

12:00 Тенис, ATP 1000: Париж

21:00 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Монако

MAX Sport 3

19:30 Ювентус – Удинезе, Серия А

21:45 Интер – Фиорентина, Серия А

MAX Sport 4

18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бешикташ - Бург ан Брес

21:30 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова - Тренто

02:30 Расинг Клуб – Фламенго, Копа Либертадорес, полуфинал, реванш

RING

21:45 Хибърниън – Рейнджър, Висша лига

