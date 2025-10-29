Diema Sport
13:30 Севлиево – ЦСКА, Sesame Купа на България
16:30 Хебър – Левски, Sesame Купа на България
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
21:45 Арсенал – Брайтън, Карабао къп
Diema Sport 2
12:00 Миньор - Черно море, Sesame Купа на България
19:30 Дневник НБА
20:00 Лориен – ПСЖ, Лига 1
22:00 Нюкасъл – Тотнъм, Карабао къп
Diema Sport 3
17:30 Специално от Бундеслигата, предаване за германски футбол
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол
19:00 Падерборн - Байер Леверкузен, Купа на Германия
21:45 Ливърпул - Кристъл Палас, Карабао къп
Nova Sport
19:00 Майнц – Щутгарт, Купа на Германия
21:45 Кьолн - Байерн Мюнхен, Купа на Германия
MAX Sport 1
12:00 Тенис, ATP 1000: Париж
20:00 Тенис, ATP 1000: Париж
MAX Sport 2
12:00 Тенис, ATP 1000: Париж
21:00 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Монако
MAX Sport 3
19:30 Ювентус – Удинезе, Серия А
21:45 Интер – Фиорентина, Серия А
MAX Sport 4
18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бешикташ - Бург ан Брес
21:30 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова - Тренто
02:30 Расинг Клуб – Фламенго, Копа Либертадорес, полуфинал, реванш
RING
21:45 Хибърниън – Рейнджър, Висша лига