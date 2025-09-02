Diema Sport

21:30 Евробаскет 2025: Франция - Полша

Diema Sport 2

15:00 Евробаскет 2025: Гърция - Босна и Херцеговина

20:00 Премиър Лийг Токшоу

21:30 Евробаскет 2025: Италия - Испания

Diema Sport 3

15:00 Евробаскет 2025: Белгия - Израел

19:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

21:00 Формула 1: Екстра

Nova Sport

18:00 Евробаскет 2025: Исландия - Словения

MAX Sport 3

18:30 Калчо мания

MAX Sport 4

20:00 LaLiga дневник

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизии

EUROSPORT

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, десети етап, мъже

18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ

тв спорт програма