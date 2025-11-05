Diema Sport

15:45 Ал Уасъл - Ал Мухарак, Шампионска лига на Азия 2

17:45 Обзор на кръга в efbet Лига

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

22:00 Портсмут – Рексъм, Чемпиъншип

Diema Sport 3

12:00 Висел Кобе – Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Джохор - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол

21:00 Поверително от Формула 1

Nova Sport

14:15 Нам Дин - Гамба Осака, Шампионска лига на Азия

17:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол

18:00 Ал Завра – Истиклол, Шампионска лига на Азия 2

20:15 Ал Насър – Гоа, Шампионска лига на Азия 2

MAX Sport 1

15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция

MAX Sport 2

19:00 Волейбол: CEV Чалендж къп, жени: Левски София - Шезо

MAX Sport 3

14:00 Тенис, ATP 250: Атина

21:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Динамо Загреб – Марица

MAX Sport 4

18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бахчешехир Истанбул - Апоел Йерусалим

21:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Панатинайкос

bTV Action

19:45 Карабах - Челси, Шампионска лига

22:00 Нюкасъл – Атлетик Билбао, Шампионска лига

00:30 Шампионска лига, репортажи

RING

19:45 Пафос – Виляреал, Шампионска лига

22:00 Бенфика - Байер Леверкузен, Шампионска лига

EUROSPORT

08:30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг

тв спорт програма