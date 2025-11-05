Diema Sport
15:45 Ал Уасъл - Ал Мухарак, Шампионска лига на Азия 2
17:45 Обзор на кръга в efbet Лига
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
22:00 Портсмут – Рексъм, Чемпиъншип
Diema Sport 3
12:00 Висел Кобе – Улсан, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Джохор - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол
21:00 Поверително от Формула 1
Nova Sport
14:15 Нам Дин - Гамба Осака, Шампионска лига на Азия
17:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол
18:00 Ал Завра – Истиклол, Шампионска лига на Азия 2
20:15 Ал Насър – Гоа, Шампионска лига на Азия 2
MAX Sport 1
15:00 Тенис, ATP 250: Мец, Франция
MAX Sport 2
19:00 Волейбол: CEV Чалендж къп, жени: Левски София - Шезо
MAX Sport 3
14:00 Тенис, ATP 250: Атина
21:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Динамо Загреб – Марица
MAX Sport 4
18:00 Баскетбол, Еврокупа: Бахчешехир Истанбул - Апоел Йерусалим
21:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Панатинайкос
bTV Action
19:45 Карабах - Челси, Шампионска лига
22:00 Нюкасъл – Атлетик Билбао, Шампионска лига
00:30 Шампионска лига, репортажи
RING
19:45 Пафос – Виляреал, Шампионска лига
22:00 Бенфика - Байер Леверкузен, Шампионска лига
EUROSPORT
08:30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг