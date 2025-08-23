Diema Sport

14:00 Хановер – Магдебург, Втора Бундеслига

16:30 Айнтрахт Франкфурт – Вердер, Бундеслига

19:00 Монтана – Септември, efbet Лига

21:15 Черно море - Локомотив (Пд), efbet Лига

Diema Sport 2

14:30 Манчестър Сити – Тотнъм, Висша лига

17:00 Брентфорд - Астън Вила, Висша лига

19:30 Арсенал – Лийдс, Висша лига

Diema Sport 3

14:00 Падерборн - Фортуна Дюселдорф, Втора Бундеслига

16:30 Байер Леверкузен – Хофенхайм, Бундеслига

19:30 Санкт Паули - Борусия Дортмунд, Бундеслига

21:30 Шалке – Бохум, Втора Бундеслига

Nova Sport

14:30 Чарълтън – Лестър, Чемпиъншип

18:00 Марсилия - ФК Париж, Лига 1

20:00 Ница – Оксер, Лига 1

22:05 Лион – Мец, Лига 1

MAX Sport 1

14:00 Голф: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo

00:00 Тенис, ATP 250: Уинстън-Сейлъм

MAX Sport 2

12:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Канада – България

14:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Нидерландия – Швеция

16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Сърбия – Украйна

19:30 Дженоа – Лече, Серия А

21:45 Рома – Болоня, Серия А

MAX Sport 3

14:00 UFC Fight Night: Уокър срещу Минянг

19:30 Сасуоло – Наполи, Серия А

21:45 Милан – Кремонезе, Серия А

02:30 Nascar Cup Series: Състезание във Флорида

MAX Sport 4

11:00 Moto GP: Втора тренировка за Гран при на Унгария

11:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Унгария

13:15 Moto E: Първо състезание за Гран при на Унгария

13:50 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Унгария

15:50 Moto GP: Спринт за Гран при на Унгария

17:05 Moto E: Второ състезание за Гран при на Унгария

18:00 Майорка – Селта, Ла Лига

20:30 Атлетико Мадрид – Елче, Ла Лига

22:30 Леванте – Барселона, Ла Лига

RING

19:45 ПСВ Айндховен - Грьонинген, Eредивизи

22:30 Бенфика – Тондела, Примейра лига

EUROSPORT

13:45 Колоездене: Обиколка на Испания, първи етап, мъже

22:00 Триатлон: Супертри в Чикаго

EUROSPORT 2

14:35 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, четвърти етап, мъже

20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, трети ден

БНТ 3

20:00 Световно първенство по художествена гимнастика, многобой, ансамбли

23:00 Световно първенство по художествена гимнастика, многобой, ансамбли