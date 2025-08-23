Diema Sport
14:00 Хановер – Магдебург, Втора Бундеслига
16:30 Айнтрахт Франкфурт – Вердер, Бундеслига
19:00 Монтана – Септември, efbet Лига
21:15 Черно море - Локомотив (Пд), efbet Лига
Diema Sport 2
14:30 Манчестър Сити – Тотнъм, Висша лига
17:00 Брентфорд - Астън Вила, Висша лига
19:30 Арсенал – Лийдс, Висша лига
Diema Sport 3
14:00 Падерборн - Фортуна Дюселдорф, Втора Бундеслига
16:30 Байер Леверкузен – Хофенхайм, Бундеслига
19:30 Санкт Паули - Борусия Дортмунд, Бундеслига
21:30 Шалке – Бохум, Втора Бундеслига
Nova Sport
14:30 Чарълтън – Лестър, Чемпиъншип
18:00 Марсилия - ФК Париж, Лига 1
20:00 Ница – Оксер, Лига 1
22:05 Лион – Мец, Лига 1
MAX Sport 1
14:00 Голф: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo
00:00 Тенис, ATP 250: Уинстън-Сейлъм
MAX Sport 2
12:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Канада – България
14:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Нидерландия – Швеция
16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Сърбия – Украйна
19:30 Дженоа – Лече, Серия А
21:45 Рома – Болоня, Серия А
MAX Sport 3
14:00 UFC Fight Night: Уокър срещу Минянг
19:30 Сасуоло – Наполи, Серия А
21:45 Милан – Кремонезе, Серия А
02:30 Nascar Cup Series: Състезание във Флорида
MAX Sport 4
11:00 Moto GP: Втора тренировка за Гран при на Унгария
11:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Унгария
13:15 Moto E: Първо състезание за Гран при на Унгария
13:50 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Унгария
15:50 Moto GP: Спринт за Гран при на Унгария
17:05 Moto E: Второ състезание за Гран при на Унгария
18:00 Майорка – Селта, Ла Лига
20:30 Атлетико Мадрид – Елче, Ла Лига
22:30 Леванте – Барселона, Ла Лига
RING
19:45 ПСВ Айндховен - Грьонинген, Eредивизи
22:30 Бенфика – Тондела, Примейра лига
EUROSPORT
13:45 Колоездене: Обиколка на Испания, първи етап, мъже
22:00 Триатлон: Супертри в Чикаго
EUROSPORT 2
14:35 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, четвърти етап, мъже
20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, трети ден
БНТ 3
20:00 Световно първенство по художествена гимнастика, многобой, ансамбли
23:00 Световно първенство по художествена гимнастика, многобой, ансамбли