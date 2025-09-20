Diema Sport

17:00 Добруджа - Локомотив (Сф), efbet Лига

19:30 ЦСКА 1948 - Локомотив (Пд), efbet Лига

22:05 Ланс – Лил, Лига 1

Diema Sport 2

14:30 Ливърпул – Евертън, Висша лига

17:00 Брайтън – Тотнъм, Висша лига

19:30 Манчестър Юнайтед – Челси, Висша лига

22:00 Фулъм – Брентфорд, Висша лига

Diema Sport 3

11:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Азербайджан

13:15 Формула 2: Спринт за Гран при на Азербайджан

15:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Азербайджан

16:30 Хофенхайм – Байерн, Бундеслига

19:30 РБ Лайпциг – Кьолн, Бундеслига

21:30 Нюрнберг – Бохум, Втора Бундеслига

Nova Sport

12:00 Конен спорт, Купа на България

14:30 Лестър – Ковънтри, Чемпиъншип

17:00 Уулвърхемптън – Лийдс, Висша лига

20:30 ПАОК – Панетоликос, Суперлига

MAX Sport 1

08:00 Тенис, ATP 250: Чънду

14:00 Голф: FedEx Open de France

19:30 Алавес – Севиля, Ла Лига

MAX Sport 2

10:30 Волейбол: Световно първенство: Турция – Нидерландия, осминафинал

15:00 Волейбол: Световно първенство: Полша – Канада, осминафинал

21:00 Ал Насър - Ал Рияд, Саудитска лига

MAX Sport 3

08:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу

16:00 Болоня – Дженоа, Серия А

19:00 Верона – Ювентус, Серия А

21:45 Удинезе – Милан, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Жирона – Леванте, Ла Лига

17:15 Реал Мадрид – Еспаньол, Ла Лига

19:30 Виляреал – Осасуна, Ла Лига

22:00 Валенсия - Атлетик Билбао, Ла Лига

RING

16:30 Световно първенство по канадска борба, полуфинали и финали, лява ръка

20:00 Авеш - Бенфика, Примейра лига

22:30 Витория Гимараеш – Брага, Примейра лига

EUROSPORT

13:00 Лека атлетика: Световно първенство

16:30 Колоездене: Обиколка на Словакия, четвърти етап, мъже

18:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, четвърти етап, мъже

20:45 Снукър: Инглиш оупън, полуфинал

EUROSPORT 2

05:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско

09:45 Триатлон: PTO Тур в Оропеса дел Мар

15:00 Ветроходство: Оушън Рейс Европа в Бока бей

16:30 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор

23:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско

БНТ 3

13:00 Лека атлетика: Световно първенство

19:00 Борба: Световно първенство, класически стил, финали

