Diema Sport
17:00 Добруджа - Локомотив (Сф), efbet Лига
19:30 ЦСКА 1948 - Локомотив (Пд), efbet Лига
22:05 Ланс – Лил, Лига 1
Diema Sport 2
14:30 Ливърпул – Евертън, Висша лига
17:00 Брайтън – Тотнъм, Висша лига
19:30 Манчестър Юнайтед – Челси, Висша лига
22:00 Фулъм – Брентфорд, Висша лига
Diema Sport 3
11:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Азербайджан
13:15 Формула 2: Спринт за Гран при на Азербайджан
15:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Азербайджан
16:30 Хофенхайм – Байерн, Бундеслига
19:30 РБ Лайпциг – Кьолн, Бундеслига
21:30 Нюрнберг – Бохум, Втора Бундеслига
Nova Sport
12:00 Конен спорт, Купа на България
14:30 Лестър – Ковънтри, Чемпиъншип
17:00 Уулвърхемптън – Лийдс, Висша лига
20:30 ПАОК – Панетоликос, Суперлига
MAX Sport 1
08:00 Тенис, ATP 250: Чънду
14:00 Голф: FedEx Open de France
19:30 Алавес – Севиля, Ла Лига
MAX Sport 2
10:30 Волейбол: Световно първенство: Турция – Нидерландия, осминафинал
15:00 Волейбол: Световно първенство: Полша – Канада, осминафинал
21:00 Ал Насър - Ал Рияд, Саудитска лига
MAX Sport 3
08:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу
16:00 Болоня – Дженоа, Серия А
19:00 Верона – Ювентус, Серия А
21:45 Удинезе – Милан, Серия А
MAX Sport 4
15:00 Жирона – Леванте, Ла Лига
17:15 Реал Мадрид – Еспаньол, Ла Лига
19:30 Виляреал – Осасуна, Ла Лига
22:00 Валенсия - Атлетик Билбао, Ла Лига
RING
16:30 Световно първенство по канадска борба, полуфинали и финали, лява ръка
20:00 Авеш - Бенфика, Примейра лига
22:30 Витория Гимараеш – Брага, Примейра лига
EUROSPORT
13:00 Лека атлетика: Световно първенство
16:30 Колоездене: Обиколка на Словакия, четвърти етап, мъже
18:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, четвърти етап, мъже
20:45 Снукър: Инглиш оупън, полуфинал
EUROSPORT 2
05:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско
09:45 Триатлон: PTO Тур в Оропеса дел Мар
15:00 Ветроходство: Оушън Рейс Европа в Бока бей
16:30 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор
23:00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско
БНТ 3
13:00 Лека атлетика: Световно първенство
19:00 Борба: Световно първенство, класически стил, финали