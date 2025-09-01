Diema Sport

17:30 Марек – Миньор, Mr. Bit Втора лига

20:00 Обзор на кръга в efbet Лига

Diema Sport 2

14:45 Евробаскет 2025: Естония - Турция

21:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

Diema Sport 3

18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата

19:30 Обзор на кръга в Лига 1

20:00 Формула 1: Обзор

20:30 Квалификации за Световно първенство 2026, преди кръга

Nova Sport

13:30 Евробаскет 2025: Швеция - Черна гора

16:30 Евробаскет 2025: Германия – Великобритания

20:30 Евробаскет 2025: Финландия - Литва

MAX Sport 2

13:00 Волейбол: Световно първенство: САЩ – Канада, жени

16:30 Волейбол: Световно първенство: Турция – Словения, жени

20:30 Уеска – Ейбар, Ла Лига 2

RING

20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига

20:30 Обзор на кръга в Примейра лига

EUROSPORT

18:00 Тенис: Открито първенство на САЩ

EUROSPORT 2

18:00 Тенис: Открито първенство на САЩ

