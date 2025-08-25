Diema Sport
19:00 Славия – Арда, efbet Лига
21:30 Обзор на кръга в efbet Лига
Diema Sport 2
22:00 Нюкасъл – Ливърпул, Висша лига
Diema Sport 3
18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата
19:30 Обзор на кръга в Лига 1
MAX Sport 1
13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Япония – Украйна
20:30 Албасете - Расинг Сантандер, Ла Лига 2
MAX Sport 2
15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Турция – България
20:30 Атлетик Билбао - Райо Валекано, Ла Лига
MAX Sport 3
19:30 Удинезе – Верона, Серия А
21:45 Интер – Торино, Серия А
MAX Sport 4
22:30 Севиля – Хетафе, Ла Лига
RING
20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига
22:15 Ещрела Амадора – Алверка, Примейра лига
EUROSPORT
15:00 Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, мъже
18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ
EUROSPORT 2
17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ