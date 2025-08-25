Diema Sport

19:00 Славия – Арда, efbet Лига

21:30 Обзор на кръга в efbet Лига

Diema Sport 2

22:00 Нюкасъл – Ливърпул, Висша лига

Diema Sport 3

18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата

19:30 Обзор на кръга в Лига 1

MAX Sport 1

13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Япония – Украйна

20:30 Албасете - Расинг Сантандер, Ла Лига 2

MAX Sport 2

15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Турция – България

20:30 Атлетик Билбао - Райо Валекано, Ла Лига

MAX Sport 3

19:30 Удинезе – Верона, Серия А

21:45 Интер – Торино, Серия А

MAX Sport 4

22:30 Севиля – Хетафе, Ла Лига

RING

20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига

22:15 Ещрела Амадора – Алверка, Примейра лига

EUROSPORT

15:00 Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, мъже

18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ

EUROSPORT 2

17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ

тв спорт програма