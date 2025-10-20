Diema Sport

17:30 Арда – Септември, efbet Лига

20:00 Берое – Монтана, efbet Лига

22:15 Обзор на кръга в efbet Лига

Diema Sport 2

22:00 Уест Хем – Брентфорд, Висша лига

Diema Sport 3

17:00 Обзор на кръга в Бундеслигата

18:00 Обзор на кръга в Лига 1

18:30 Формула 1: Обзор

19:00 Ал Шорта - Ал Итихад, Елитна Шампионска лига на Азия

21:15 Ал Ахли - Ал Гарафа, Елитна Шампионска лига на Азия

Nova Sport

16:45 Aл Уахда - Ал Духаил, Елитна Шампионска лига на Азия

19:00 Ал Шарджа – Трактор, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 1

14:30 Тенис, ATP 500: Виена

21:15 Тенис, ATP 500: Виена

MAX Sport 2

18:00 Зона волей

19:15 Национална баскетболна лига: Рилски Спортист - Черно море

21:30 Кадис – Бургос, Ла Лига 2

02:00 НХЛ: Ню Йорк Рейнджърс - Минесота Уайлд

MAX Sport 3

15:00 Тенис, ATP 500: Базел

21:45 Кремонезе – Удинезе, Серия А

MAX Sport 4

22:00 Алавес – Валенсия, Ла Лига

RING

20:00 Обзор на кръга в шотландската Висша лига

EUROSPORT

15:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг

21:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг

