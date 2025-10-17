Diema Sport
18:30 Преди кръга в efbet Лига
20:00 Локомотив (Пд) - Ботев (Вр), efbet Лига
Diema Sport 2
19:30 Хановер – Шалке, Втора Бундеслига
22:00 Мидълзбро – Ипсуич, Чемпиъншип
Diema Sport 3
20:30 Първа тренировка за Гран при на САЩ
21:45 ПСЖ – Страсбург, Лига 1
00:30 Квалификация за спринт за Гран при на САЩ
Nova Sport
19:30 Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг, Втора Бундеслига
21:30 Унион - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига
MAX Sport 1
13:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм
19:30 Тенис, ATP 250: Стокхолм
02:00 Moto GP: Втора тренировка за Гран при на Австралия
02:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Австралия
04:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Австралия
MAX Sport 2
09:00 Тенис, ATP 250: Алмати, Казахстан
20:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Реал Мадрид
21:45 Баскетбол, Евролига: Баскония – Партизан
04:00 НХЛ: Юта Мамът - Сан Хосе Шаркс
MAX Sport 3
14:30 Тенис, ATP 250: Брюксел
20:30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес - Панатинайкос
MAX Sport 4
09:30 Голф: DP World India Championship
22:00 Овиедо – Еспаньол, Ла Лига
EUROSPORT
14:50 Колоездене: Обиколка на Холандия, трети етап, мъже
EUROSPORT 2
19:00 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, жени
20:50 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, спортни двойки