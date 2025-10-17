Diema Sport

18:30 Преди кръга в efbet Лига

20:00 Локомотив (Пд) - Ботев (Вр), efbet Лига

Diema Sport 2

19:30 Хановер – Шалке, Втора Бундеслига

22:00 Мидълзбро – Ипсуич, Чемпиъншип

Diema Sport 3

20:30 Първа тренировка за Гран при на САЩ

21:45 ПСЖ – Страсбург, Лига 1

00:30 Квалификация за спринт за Гран при на САЩ

Nova Sport

19:30 Фортуна Дюселдорф - Айнтрахт Брауншвайг, Втора Бундеслига

21:30 Унион - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига

MAX Sport 1

13:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм

19:30 Тенис, ATP 250: Стокхолм

02:00 Moto GP: Втора тренировка за Гран при на Австралия

02:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Австралия

04:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Австралия

MAX Sport 2

09:00 Тенис, ATP 250: Алмати, Казахстан

20:00 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда - Реал Мадрид

21:45 Баскетбол, Евролига: Баскония – Партизан

04:00 НХЛ: Юта Мамът - Сан Хосе Шаркс

MAX Sport 3

14:30 Тенис, ATP 250: Брюксел

20:30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес - Панатинайкос

MAX Sport 4

09:30 Голф: DP World India Championship

22:00 Овиедо – Еспаньол, Ла Лига

EUROSPORT

14:50 Колоездене: Обиколка на Холандия, трети етап, мъже

EUROSPORT 2

19:00 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, жени

20:50 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, спортни двойки

