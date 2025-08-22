Diema Sport
18:00 Вихрен – Дунав, Mr. Bit Втора лига
20:30 Локомотив (Сф) - Спартак (Вн), efbet Лига
Diema Sport 2
22:00 Уест Хем – Челси, Висша лига
Diema Sport 3
19:30 Елверсберг – Кайзерслаутерн, мач от Втора Бундеслига
21:30 Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг, Бундеслига
Nova Sport
19:30 Пройсен Мюнстер – Нюрнберг, Втора Бундеслига
21:45 ПСЖ – Анже, Лига 1
MAX Sport 1
14:30 Голф: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo
23:00 Тенис, ATP 250: Уинстън-Сейлъм
MAX Sport 2
13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Нидерландия – Швеция
16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Италия - Словакия
MAX Sport 3
15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Бразилия - Гърция
MAX Sport 4
11:35 Moto GP: Първа тренировка за Гран при на Унгария
15:50 Moto GP: Тренировка за Гран при на Унгария
22:30 Бетис – Алавес, Ла Лига
EUROSPORT
16:15 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, трети етап, мъже
EUROSPORT 2
20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, втори ден
БНТ 3
20:30 Световно първенство по художествена гимнастика, индивидуален многобой
23:00 Световно първенство по художествена гимнастика, индивидуален многобой