Diema Sport

18:00 Вихрен – Дунав, Mr. Bit Втора лига

20:30 Локомотив (Сф) - Спартак (Вн), efbet Лига

Diema Sport 2

22:00 Уест Хем – Челси, Висша лига

Diema Sport 3

19:30 Елверсберг – Кайзерслаутерн, мач от Втора Бундеслига

21:30 Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг, Бундеслига

Nova Sport

19:30 Пройсен Мюнстер – Нюрнберг, Втора Бундеслига

21:45 ПСЖ – Анже, Лига 1

MAX Sport 1

14:30 Голф: Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo

23:00 Тенис, ATP 250: Уинстън-Сейлъм

MAX Sport 2

13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Нидерландия – Швеция

16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Италия - Словакия

MAX Sport 3

15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Бразилия - Гърция

MAX Sport 4

11:35 Moto GP: Първа тренировка за Гран при на Унгария

15:50 Moto GP: Тренировка за Гран при на Унгария

22:30 Бетис – Алавес, Ла Лига

EUROSPORT

16:15 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, трети етап, мъже

EUROSPORT 2

20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, втори ден

БНТ 3

20:30 Световно първенство по художествена гимнастика, индивидуален многобой

23:00 Световно първенство по художествена гимнастика, индивидуален многобой

