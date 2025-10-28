Diema Sport

12:45 Спартак (Пл) - Ботев (Пд), Sesame Купа на България

15:45 Фратрия – Арда, Sesame Купа на България

18:45 Дунав - Локомотив (Пд), Sesame Купа на България

21:15 Дневник НБА

21:45 Уикъмб – Фулъм, Карабао къп

Diema Sport 2

17:00 Преди кръга в Лига 1

18:00 Премиър Лийг Токшоу

19:30 Волфсбург - Холщайн Кийл, Купа на Германия

22:00 Рексъм – Кардиф, Карабао къп

05:00 НБА: Голдън Стейт Уориърс - Лос Анджелис Клипърс

Diema Sport 3

17:30 Формула 1: Екстра

18:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

19:30 Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд, Купа на Германия

21:45 Енерги Котбус - РБ Лайпциг, Купа на Германия

02:00 НБА: Милуоки Бъкс - Ню Йорк Никс

Nova Sport

19:30 Хайденхайм – Хамбургер, Купа на Германия

21:45 Борусия Мьонхенгладбах – Карлсруе, Купа на Германия

MAX Sport 1

12:00 Тенис, ATP 1000: Париж

20:00 Тенис, ATP 1000: Париж

MAX Sport 2

12:00 Тенис, ATP 1000: Париж

20:00 Баскетбол, Евролига: Жалгирис – Болоня

22:00 Баскетбол, Евролига: Валенсия – Фенербахче

00:15 НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Калгари Флeймс

MAX Sport 3

19:30 Лече – Наполи, Серия А

21:45 Аталанта – Милан, Серия А

MAX Sport 4

21:00 Баскетбол, Евролига: Байерн Мюнхен - Реал Мадрид

02:30 Атлетико Минейро - Индепендиенте дел Вале, Копа Судамерикана

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизии

