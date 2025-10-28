Diema Sport
12:45 Спартак (Пл) - Ботев (Пд), Sesame Купа на България
15:45 Фратрия – Арда, Sesame Купа на България
18:45 Дунав - Локомотив (Пд), Sesame Купа на България
21:15 Дневник НБА
21:45 Уикъмб – Фулъм, Карабао къп
Diema Sport 2
17:00 Преди кръга в Лига 1
18:00 Премиър Лийг Токшоу
19:30 Волфсбург - Холщайн Кийл, Купа на Германия
22:00 Рексъм – Кардиф, Карабао къп
05:00 НБА: Голдън Стейт Уориърс - Лос Анджелис Клипърс
Diema Sport 3
17:30 Формула 1: Екстра
18:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
19:30 Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд, Купа на Германия
21:45 Енерги Котбус - РБ Лайпциг, Купа на Германия
02:00 НБА: Милуоки Бъкс - Ню Йорк Никс
Nova Sport
19:30 Хайденхайм – Хамбургер, Купа на Германия
21:45 Борусия Мьонхенгладбах – Карлсруе, Купа на Германия
MAX Sport 1
12:00 Тенис, ATP 1000: Париж
20:00 Тенис, ATP 1000: Париж
MAX Sport 2
12:00 Тенис, ATP 1000: Париж
20:00 Баскетбол, Евролига: Жалгирис – Болоня
22:00 Баскетбол, Евролига: Валенсия – Фенербахче
00:15 НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Калгари Флeймс
MAX Sport 3
19:30 Лече – Наполи, Серия А
21:45 Аталанта – Милан, Серия А
MAX Sport 4
21:00 Баскетбол, Евролига: Байерн Мюнхен - Реал Мадрид
02:30 Атлетико Минейро - Индепендиенте дел Вале, Копа Судамерикана
RING
20:00 Обзор на кръга в Ередивизии