ТВ спорт на 22 октомври
Diema Sport
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
Diema Sport 2
22:00 Шефилд У – Мидълзбро, Чемпиъншип
Diema Sport 3
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол
Nova Sport
16:45 Гоа - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Ал Ахли – Аркадаг, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Мухарак - Ал Уасъл, Шампионска лига на Азия 2
Max Sport 1
14:30 Тенис: ATP 500 във Виена
Max Sport 2
20:00 Баскетбол: Кемниц - Лондон Лайънс, Еврокупа
Max Sport 3
15:00 Тенис: ATP 500 в Базел
Max Sport 4
19:00 Баскетбол: Бахчешехир – Цедевита, Еврокупа
21:05 Баскетбол: Макаби (ТА) - Реал (М), Евролига
bTV Action
19:45 Атлетик – Карабах, Шампионска лига
22:00 Реал (М) – Ювентус, Шампионска лига
Ring
19:45 Галатасарай – Бодьо/Глимт, Шампионска лига
22:00 Айнтрахт – Ливърпул, Шампионска лига