ТВ спорт на 22 октомври 

Diema Sport
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

Diema Sport 2
22:00 Шефилд У – Мидълзбро, Чемпиъншип

Diema Sport 3
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол

Nova Sport
16:45 Гоа - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Ал Ахли – Аркадаг, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Мухарак - Ал Уасъл, Шампионска лига на Азия 2

Max Sport 1
14:30 Тенис: ATP 500 във Виена     

Max Sport 2
20:00 Баскетбол: Кемниц - Лондон Лайънс, Еврокупа

Max Sport 3
15:00 Тенис: ATP 500 в Базел

Max Sport 4
19:00 Баскетбол: Бахчешехир – Цедевита, Еврокупа
21:05 Баскетбол: Макаби (ТА) - Реал (М), Евролига

bTV Action
19:45 Атлетик – Карабах, Шампионска лига
22:00 Реал (М) – Ювентус, Шампионска лига

Ring
19:45 Галатасарай – Бодьо/Глимт, Шампионска лига
22:00 Айнтрахт – Ливърпул, Шампионска лига  

 

