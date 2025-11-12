Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 3

17:30 Специално от Бундеслигата, предаване за германски футбол

18:00 Бундеслига Токшоу

21:00 Формула 1 Токшоу

Nova Sport

10:30 ИСПЕ - Токио Верди, Шампионска Лига на Азия за жени

14:30 Негоян – Сувон, Шампионска Лига на Азия за жени

19:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол

MAX Sport 1

12:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

15:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

19:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

21:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино

MAX Sport 2

21:00 Волейбол - Шампионска лига: Левски София - Осиек, плейоф, реванш

MAX Sport 3

19:30 Волейбол - Шампионска лига, жени: Марица Пловдив - Динамо Загреб, плейоф, реванш

21:45 Баскетбол, Евролига: Байерн Мюнхен - Барселона

MAX Sport 4

19:00 Баскетбол, Еврокупа: Клуж-Напока - Манреса

21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Жалгирис

