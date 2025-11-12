Diema Sport
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 3
17:30 Специално от Бундеслигата, предаване за германски футбол
18:00 Бундеслига Токшоу
21:00 Формула 1 Токшоу
Nova Sport
10:30 ИСПЕ - Токио Верди, Шампионска Лига на Азия за жени
14:30 Негоян – Сувон, Шампионска Лига на Азия за жени
19:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол
MAX Sport 1
12:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
15:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
19:00 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
21:30 Тенис, Nitto ATP Finals: Торино
MAX Sport 2
21:00 Волейбол - Шампионска лига: Левски София - Осиек, плейоф, реванш
MAX Sport 3
19:30 Волейбол - Шампионска лига, жени: Марица Пловдив - Динамо Загреб, плейоф, реванш
21:45 Баскетбол, Евролига: Байерн Мюнхен - Барселона
MAX Sport 4
19:00 Баскетбол, Еврокупа: Клуж-Напока - Манреса
21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Жалгирис