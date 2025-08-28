Diema Sport

18:30 Преди кръга в efbet Лига

20:30 АЗ Алкмаар – Левски, плейоф в Лига на конференциите, реванш

Diema Sport 2

15:00 Баскетбол: Грузия – Испания, Европейско първенство

17:30 Преди кръга в Лига 1

21:00 Арда – Ракув, плейоф в Лига на конференциите, реванш

Diema Sport 3

17:30 Формула 1 Токшоу

19:00 Седмично в Бундеслигата

20:30 Лудогорец – Шкендия, плейоф в Лига Европа, реванш

Nova Sport

15:00 Баскетбол: Израел – Исландия, Европейско първенство

18:00 Баскетбол: Белгия – Франция, Европейско първенство

MAX Sport 1

14:30 Голф: Omega European Masters

MAX Sport 3

19:00 Шампионска лига: Жребий

EUROSPORT

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже

18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ

EUROSPORT 2

17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ

БНТ 3

10:00 Световно първенство по модерен петобой: полуфинали, мъже

16:00 Световно първенство по джудо за кадети, финали

18:55 Футзал: Левски - Еуропа (Андора), среща от предварителния кръг на Шампионската лига

тв спорт програма