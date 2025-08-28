Diema Sport
18:30 Преди кръга в efbet Лига
20:30 АЗ Алкмаар – Левски, плейоф в Лига на конференциите, реванш
Diema Sport 2
15:00 Баскетбол: Грузия – Испания, Европейско първенство
17:30 Преди кръга в Лига 1
21:00 Арда – Ракув, плейоф в Лига на конференциите, реванш
Diema Sport 3
17:30 Формула 1 Токшоу
19:00 Седмично в Бундеслигата
20:30 Лудогорец – Шкендия, плейоф в Лига Европа, реванш
Nova Sport
15:00 Баскетбол: Израел – Исландия, Европейско първенство
18:00 Баскетбол: Белгия – Франция, Европейско първенство
MAX Sport 1
14:30 Голф: Omega European Masters
MAX Sport 3
19:00 Шампионска лига: Жребий
EUROSPORT
15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже
18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ
EUROSPORT 2
17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ
БНТ 3
10:00 Световно първенство по модерен петобой: полуфинали, мъже
16:00 Световно първенство по джудо за кадети, финали
18:55 Футзал: Левски - Еуропа (Андора), среща от предварителния кръг на Шампионската лига