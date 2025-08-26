Diema Sport
21:30 Уулвърхемптън - Уест Хeм, Карабао къп, втори кръг
Diema Sport 2
18:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол
19:00 Обзор на кръга в английската Висша лига
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
22:00 Шефилд Уензди – Лийдс, Карабао къп, втори кръг
Diema Sport 3
19:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
21:45 Айнтрахт Брауншвайг - Щутгарт, Купа на Германия, първи кръг
Nova Sport
21:45 Борнемут – Брентфорд, Карабао къп, втори кръг
MAX Sport 2
13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Италия – Белгия
16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Тайланд – Нидерландия
22:00 Щурм Грац – Бодьо/Глимт, Шампионска лига, плейоф, реванш
MAX Sport 3
18:30 Калчо мания
19:45 Кайрат – Селтик, Шампионска лига, плейоф, реванш
22:00 Пафос - Цървена Звезда, Шампионска лига, плейоф, реванш
00:15 Шампионска лига: Обзор на кръга
MAX Sport 4
20:00 LaLiga дневник
EUROSPORT
15:00 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, мъже
18:30 Тенис: Открито първенство на САЩ
EUROSPORT 2
17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ