Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:15 Баскетбол: Сърбия - Естония, Европейско първенство

Diema Sport 2

13:30 Баскетбол: Великобритания – Литва, Европейско първенство

16:30 Баскетбол: Черна гора – Германия, Европейско първенство

22:00 Гримзби - Манчестър Юнайтед, Карабао къп, втори кръг

Diema Sport 3

18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол

21:45 Веен Вийсбаден - Байерн Мюнхен, Купа на Германия, първи кръг

Nova Sport

14:45 Баскетбол: Чехия – Португалия, Европейско първенство

18:00 Баскетбол: Латвия – Турция, Европейско първенство

21:45 Евертън – Мансфилд, Карабао къп, втори кръг

MAX Sport 1

13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Япония – Сърбия

16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Полша - Германия

MAX Sport 2

12:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Турция – Канада

15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: България - Испания

MAX Sport 4

22:00 Селта – Бетис, Ла Лига

bTV Action

19:45 Карабах – Ференцварош, Шампионска лига, плейофи, реванш

22:00 Бенфика – Фенербахче, Шампионска лига, плейофи, реванш

00:30 Шампионска лига: Обзор на кръга

RING

22:00 Брюж – Рейнджърс, Шампионска лига, плейофи, реванш

EUROSPORT

17:15 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъжe

19:45 Тенис: Открито първенство на САЩ

EUROSPORT 2

17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ

БНТ 3

16:00 Световно първенство по джудо за кадети, финали

18:55 Футзал: Вайлемдолф (Германия) – Левски, среща от предварителния кръг на Шампионската лига

тв спорт програма