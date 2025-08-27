Diema Sport
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
21:15 Баскетбол: Сърбия - Естония, Европейско първенство
Diema Sport 2
13:30 Баскетбол: Великобритания – Литва, Европейско първенство
16:30 Баскетбол: Черна гора – Германия, Европейско първенство
22:00 Гримзби - Манчестър Юнайтед, Карабао къп, втори кръг
Diema Sport 3
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол
21:45 Веен Вийсбаден - Байерн Мюнхен, Купа на Германия, първи кръг
Nova Sport
14:45 Баскетбол: Чехия – Португалия, Европейско първенство
18:00 Баскетбол: Латвия – Турция, Европейско първенство
21:45 Евертън – Мансфилд, Карабао къп, втори кръг
MAX Sport 1
13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Япония – Сърбия
16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Полша - Германия
MAX Sport 2
12:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Турция – Канада
15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: България - Испания
MAX Sport 4
22:00 Селта – Бетис, Ла Лига
bTV Action
19:45 Карабах – Ференцварош, Шампионска лига, плейофи, реванш
22:00 Бенфика – Фенербахче, Шампионска лига, плейофи, реванш
00:30 Шампионска лига: Обзор на кръга
RING
22:00 Брюж – Рейнджърс, Шампионска лига, плейофи, реванш
EUROSPORT
17:15 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъжe
19:45 Тенис: Открито първенство на САЩ
EUROSPORT 2
17:30 Тенис: Открито първенство на САЩ
БНТ 3
16:00 Световно първенство по джудо за кадети, финали
18:55 Футзал: Вайлемдолф (Германия) – Левски, среща от предварителния кръг на Шампионската лига